تشدید نظارت بر اقامت و اشتغال افراد خارجی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون اتباع و مهاجرین خارجی استان سمنان در استانداری به اعتراض برخی اصناف در خصوص تداخل اتباع اشاره کرد و ابراز داشت: با هدف حفظ نظم اقتصادی و صیانت از فرصت‌های شغلی داخلی، لازم است کنترل و نظارت دقیق‌تری بر فعالیت‌های کاری اتباع صورت گیرد و تنها افراد دارای مجوز قانونی در مشاغل مشخص فعالیت داشته باشند.

وی با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی در راستای تقویت فرایندهای شناسایی، ثبت اطلاعات و کنترل اتباع تصریح کرد: هماهنگی بین نهادهای مرتبط می‌تواند به اجرای دقیق‌تر ضوابط اقامتی، جلوگیری از فعالیت‌های خارج از چارچوب، و نظارت منسجم‌تر بر وضعیت حضور مهاجرین در سطح استان کمک کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با تقدیر از حضور فعال اتباع و مهاجرین خارجی استان در تجمعات شبهای اقتدار شهرستان ها افزود: همراهی اتباع استان با مردم در راستای مبارزه با استکبار جهانی موجب اعتماد عمومی و رضایت مردمی خواهد شد.

آقابراری افزود: با توجه به لزوم ساماندهی وضعیت اشتغال و اقامت اتباع در استان، لازم است نظارت بر صدور و اعتبار کارت‌های کارگری به صورت جدی پیگیری شود تا از به‌کارگیری افراد فاقد مجوز قانونی جلوگیری به عمل آید و همزمان، طرح‌های شناسایی و ترد اتباع غیرمجاز نیز با جدیت بیشتری دنبال شود.