اکبرزاده: ۴۷ عنوان برنامه ویژه دهه کرامت در خراسان شمالی اعلام شد

محمد اکبرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک اعیاد پیش رو، اظهار کرد: دهه کرامت همزمان با ولادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س) و امام رضا(ع) که از اول تا یازدهم ذی القعده است که امسال با نام "ایران امام رضا" نامگذاری شده است.

وی با بیان اینکه ۴۷ عنوان برنامه در دهه کرامت در خراسان شمالی پیش بینی و اجرایی خواهد شد، افزود: همزمان با آغاز این دهه بیرق رضوی با نام (یا علی بن موسی الرضا علیه الاسلام) در محل استانداری برافراشته شد.

اکبرزاده برگزاری شادیانه دختیژن در قالب برپایی جشن ویژه دختران در اماکن فرهنگی، میثاق با یاران که دیدار با خانواده شهدا، اجرای طرح یا امام الرئوف در قالب هفته سلامت جهت عیادت از بیماران در بیمارستان ها و مراکز درمانی، چهارشنبه های امام رضایی در دو هفته، اجرای برنامه یادیاران، پاتوق کتاب، ستارگان هدایت"تجلیل از امامزادگان" را بخشی از برنامه های اجرایی این دهه برشمرد.

وی اضافه کرد: روز جمعه ۴ اردیبهشت در محل مصلی های نمازجمعه سراسر استان برنامه های متنوع فرهنگی، غرفه های خدمت رسانی، میز خدمت، نمایشگاه کتاب و گزارش عملکرد استان را خواهیم داشت.

اکبرزاده تجلیل از خادمان ملت، دیدار با فرماندهان سپاه و ارتش، مشاوره خانوادگی، شادپیمایی در قالب پیاده روی خانوادگی، نذر خون که روز یکشنبه صورت میگیرد را از دیگر برنامه های این دهه برشمرد.

وی اعلام کرد: موکب خدمت را در همه این ایام در همه محل های تجمع مردم در میدان های شهر در سراسر استان داریم.

مدیر کانون های خدمت رضوی خراسان شمالی بحث نذر شفا در قالب اردوهای جهادی سلامت ویژه مناطق محروم به صورت موضوعی مثل دندان پزشکی چشم پزشکی و... را از دیگر برنامه عنوان کرد.

اکبرزاده با اشاره به اجرای طرح گره گشایی به رسم اهل بیت افزود: این برنامه توسط کلیه کانون های تخصصی و عمومی در قالب انصاف در فروش اجناس در جهت تشویق بازاریان برای مراعات حال مردم با ارائه تخفیف صورت میگیرد.

وی بیان کرد: برنامه نشان ارادت در قالب تجلیل از ورزشکاران مدال آور در سطح ملی و جهانی که در استان ما هستند انجام می شود

وی افزود: تجلیل از نخبگان علمی و تجلیل و تکریم از واقفین و ناذرین و خیرین از دیگر برنامه های است.

اکبرزاده عنوان داشت: ۵ نفر از خادمان حرم مطهر رضوی نیز از ۵ اردیبهشت در استان در قالب برنامه زیر سایه خورشید حضور خواهند یافت.