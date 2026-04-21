نعمانی: تأمین کالاهای اساسی در اولویت کارگروه اقتصادی سقز است

به گزارش خبرگزاری مهر، ضیاالدین نعمانی در جلسه کارگروه اقتصادی سقز اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای ذخیره‌سازی و تأمین کالاهای اساسی از مهم‌ترین اولویت‌های این کارگروه است.

وی با اشاره به نقش اصناف در ثبات بازار افزود: بازاریان با مدیریت هوشمندانه زنجیره تأمین، جلوگیری از احتکار و عرضه منصفانه کالاها می‌توانند نقش مؤثری در افزایش تاب‌آوری اقتصادی مردم ایفا کنند.

فرماندار سقز بر لزوم تأمین اقلامی همچون گوشت قرمز و سفید، آرد و همچنین تداوم فعالیت مناسب کارخانه‌های آردسازی تأکید کرد و ادامه داد: تأمین سوخت جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و مواد اولیه واحدهای تولیدی به‌ویژه اقلام مرتبط با محصولات پتروشیمی باید به‌صورت جدی پیگیری شود.

نعمانی همچنین خواستار نظارت مستمر بر بازار شد و بیان کرد: دستگاه‌های مرتبط از جمله اصناف، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و اتحادیه‌ها باید نظارت دقیق بر نانوایی‌ها و بازار داشته باشند و با هرگونه افزایش قیمت غیرضابطه‌مند برخورد کنند.

وی پایش مستمر موجودی کالاها در بازار و جذب تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای صنعتی را از دیگر الزامات عنوان کرد و گفت: در سطح استانی نیز حفظ زنجیره تولید گوشت مرغ ضروری است و در صورت تأمین نیاز شهرستان، امکان عرضه به سایر استان‌ها فراهم شود.

۷۷ هزار خانوار سقزی کالابرگ دریافت کردند

در ادامه این جلسه، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سقز نیز از توزیع گسترده کالا برگ خبر داد و گفت: تاکنون ۷۷ هزار و ۴۸۱ خانوار در این شهرستان کالا برگ دریافت کرده‌اند.

احمد کرمی افزود: در مجموع ۲۲۷ هزار و ۹۴ نفر از جمعیت شهرستان از طریق یک‌هزار و ۷۴ فروشگاه از این طرح بهره‌مند شده‌اند و حفظ اشتغال موجود در واحدهای تولیدی از دغدغه‌های جدی این حوزه است.