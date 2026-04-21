۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳

اذعان «موساد» به هلاکت یکی از مأموران ارشد خود در جنگ ایران

رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) در اقدامی کم‌سابقه، به کشته شدن یکی از مأموران مخفی و برجسته خود در جریان زمینه سازی برای جنگ علیه ایران اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آرتی، رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) از هلاکت یکی از مأموران مخفی و برجسته خود در جریان مأموریت در خارج از سرزمین های اشغالی خبر داد.

بر اساس این گزارش، «دیوید بارنیا» در مراسمی که در دفتر مرکزی موساد در تل آویو برای اعضای کشته شده این سازمان برگزار شد، اعلام کرد که این مأمور با نام مستعار «م» به زمینه‌سازی و جمع‌آوری اطلاعات برای عملیات علیه ایران کمک کرده است.

هر چند جزئیاتی درباره هویت، زمان و محل دقیق این حادثه منتشر نشده است، اما این افشاگری رئیس موساد در نوع خود نادر است، چرا که موساد تقریباً هرگز چنین تلفاتی را علناً تأیید نمی‌کند.

اظهارات رئیس موساد در حالی است که رادیو ارتش و سازمان رادیو و تلویزیون رژیم اسرائیل اصرار دارند که این مأمور موساد سال ۲۰۲۳ در یک سانحه قایق در ایتالیا کشته شده است.

رسانه‌های عبری به سرعت به وجود تناقض‌هایی در سخنان رئیس موساد اشاره کردند و رادیو ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که مأمور مورد اشاره بارنیا در واقع چندین سال پیش کشته شده است و ارتباط زمانی مستقیمی با این عملیات ندارد.

    • حسام هاشمی IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      اشاالله نابودی رژیم کودک کش خونخوار به دست دلیران راه مقاومت و اذن خدای متعال ...

