به گزارش خبرنگار مهر، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت ظهر سه‌شنبه یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در مراسم گرامیداشت سردار شهید علی‌محمد نائینی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه سردار نائینی از شخصیت‌های بسیار صاحب نظر در حوزه رسانه و روایت سازی بود، گفت: در این جنگ نابرابر، ناعادلانه و ظالمانه دشمن خونخوار ما با نیت براندازی و از هم پاشاندن ایران به کشور ما تجاوز کرد اما کور خواند چراکه ملت محکم، منسجم، متحد و قوی و نیروهای مسلح آنقدر با اقتدار ظاهر شدند و همچنین دولت آنچنان قوی خدمات رسانی به مردم را انجام داد که همه با هم منسجم حرکت کردند.

وی افزود: در جریان جنگ تحمیلی سوم امثال شهید بزرگوار نائینی و صدها هزار سردار و رزمنده در حوزه رسانه در زمینه روایت سازی همه دست به دست هم دادند ۳ سه روایت را در دنیا جا انداختند و «مظلومیت و حقانیت ملت ایران»، «اقتدار و توانمندی و تاب‌آوری ملت ایران» و «دروغ‌گویی و فریبکاری و ضد صلح بودن و ضد مذاکره بودن و دغلکاری دشمنان» را به تصویر کشاندند و افکار عمومی در دنیا و داخل آمریکا، در بین سیاستمداران آمریکا در بین رسانه‌های آمریکا و بین شخصیت‌ها و نویسندگان آمریکایی و اروپایی و کشورهای مستقل بسیج شد که اسپانیا، اروپا، کانادا، استرالیا، ژاپن و همه آنهایی فکر می‌کردند که این مسیر همه‌اش دغل کاری است که توسط ترامپ طراحی شده خودشان را کنار کشاندند.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به همدلی مردم در تجمعات شبانه در میادین کشور گفت: این همدلی فوق العاده است؛ از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی که دانش آموز بودم تا این لحظه که روند انقلاب را لحظه به لحظه دنبال کردم، چنین تصویری از رشید بودن، فهمیده بودن و با تدبیر بودن ندیده بودم؛ مردم به محض شنیدن خیر شهادت رهبری‌شان تا به امروز هر شب و گاهاً تا صبح از همراه با خانواده احساس کردند که باید خلأ ناشی از نبود رهبرشون را پر کنند و در همین زمینه نیز تک تک ملت، رهبر شدند و و جمعشون ایفای نقش رهبری کرد و به مجلس خبرگان قوت و روحیه دادند تا به موقع تصمیم بگیرد، به دولت قوت و روحیه دادند تا کارهایش درست انجام دهد و به نیروهای مسلح قوت و روحیه دادند تا با اقتدار وارد میدان شوند؛ من خاک پای ملت را می‌بوسم.

حضرتی در پاسخ به سوالی درباره ضرورت حمایت مردم در میادین شهرها از رزمندگان و دیپلمات‌های ایرانی تأکید کرد: امروز دیپلمات‌های ما همان رزمندگان ما و رزمندگان ما همان دیپلمات‌های ما هستند و همه در یک صحنه با هدف که اقتدار ایران و با پشت دست بر دهان ترامپ زدن است، فعالیت می‌کنند. مذاکره کنندگان قطعاً از منافع ملت دفاع می‌کند و کل ملت نیز پشت سر مذاکره کننده‌ها هستند؛ مردم مطمئن باشند همه مذاکره کنندگان و رزمندگان دلسوز، وفادار و منسجم هستند و یک تصمیم می‌گیرند و ذیل تصمیم رهبری انجام وظیفه می‌کنند.