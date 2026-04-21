به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ماجد الانصاری» سخنگوی وزارت خارجه قطر امروز «سه شنبه» گفت که دوحه با همه طرفها از جمله آمریکا درخصوص مذاکرات اسلام آباد در ارتباط است.
وی افزود که رایزنی با پاکستان برای دستیابی به راه حل مسالمت آمیز از طریق مذاکرات اسلام آباد ادامه دارد.
الانصاری تصریح کرد که قطر با طرفهای بینالمللی و شرکا برای حمایت از دریانوردی در تنگه هرمز و زنجیرههای تامین در ارتباط است.
سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت که میتوان درباره زمان پایان مهلت آتش بس در منطقه به طرفهای مذاکره رجوع کرد.
وی بیان کرد که قطر از نزدیک مذاکرات آتش بس در اسلام آباد میان تهران و واشنگتن را دنبال میکند.
الانصاری با اشاره به اینکه قطر از تلاشهای پاکستان درخصوص آتش بس حمایت میکند و همواره با آنها در ارتباط است، گفت که تداوم بسته بودن تنگه هرمز بحران را از بحران منطقهای به بینالمللی تبدیل میکند.
وی تاکید کرد که حل بحران تنگه هرمز نه فقط مسئولیت یک کشور بلکه مسئولیت همه کشورها است.
او گفت که دوحه از آرامش اوضاع در سطوح مختلف در لبنان حمایت میکند.
ماجد الانصاری بر حمایت کامل قطر از یکپارچگی و تمامیت لبنان تاکید و حملات رژیم صهیونیستی به این کشور را محکوم کرد.
نظر شما