تاکید وزیر خارجه قطر بر راهکار گفتگو برای توافق پایدار در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قنا، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر و یرمک کوشاربایوف وزیر خارجه قزاقستان در دوحه دیدار کردند.

دو طرف همکاری فیمابین و راه‌های حمایت و توسعه آن را بررسی کردند.

وزرای خارجه قطر و قزاقستان به بررسی تحولات اوضاع در منطقه به ویژه آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و تلاش‌ها با هدف کاهش تنش در راستای کمک به تقویت امنیت و ثبات در منطقه پرداختند.

وزیر خارجه قطر بر لزوم تعامل همه طرف‌ها با میانجیگری کنونی برای فرصت دادن به حل ریشه‌ای بحران از طریق روش‌های مسالمت آمیز و گفتگو و برای دستیابی به توافق پایدار که مانع از تنش مجدد شود، تاکید کرد.