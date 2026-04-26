۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

تاکید وزیر خارجه قطر بر راهکار گفتگو برای توافق پایدار در منطقه

وزیر خارجه قطر بر لزوم تعامل همه طرف‌ها با میانجیگری کنونی برای فرصت دادن به حل ریشه‌ای بحران از راه گفتگو و برای دستیابی به توافق پایدار که مانع از تنش مجدد شود، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قنا، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر و یرمک کوشاربایوف وزیر خارجه قزاقستان در دوحه دیدار کردند.

دو طرف همکاری فیمابین و راه‌های حمایت و توسعه آن را بررسی کردند.

وزرای خارجه قطر و قزاقستان به بررسی تحولات اوضاع در منطقه به ویژه آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و تلاش‌ها با هدف کاهش تنش در راستای کمک به تقویت امنیت و ثبات در منطقه پرداختند.

وزیر خارجه قطر بر لزوم تعامل همه طرف‌ها با میانجیگری کنونی برای فرصت دادن به حل ریشه‌ای بحران از طریق روش‌های مسالمت آمیز و گفتگو و برای دستیابی به توافق پایدار که مانع از تنش مجدد شود، تاکید کرد.

