کشف ۱۰ دستگاه ماهواره استارلینک در ویلاهای لوکس شمال تهران

سرهنگ حسن پورقربان، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج الغدیر، در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین اقدامات امنیتی این ناحیه اظهار داشت: پاسداران گمنام امام زمان(عج) با بهره‌گیری از روش‌های نوین رصد الکترونیک و اشراف اطلاعاتی، موفق شدند در فروردین‌ماه سال جاری، ۱۰ مورد کشف دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به همراه تجهیزات جانبی را در دو منطقه لواسانات و رودبارقصران ثبت کنند.

وی با اشاره به تمرکز این کشفیات در اماکن توریستی و ویلاهای شخصی افزود: این دستگاه‌ها عمدتاً در فضاهای اقامتی لوکس، ویلاهای دورافتاده و برخی مجتمع‌های تفریحی به صورت پنهانی استفاده می‌شدند. پس از اقدامات فنی و میدانی، کلیه تجهیزات کشف و ضبط و مالکان و افراد مرتبط جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضائی معرفی شدند.

فرمانده ناحیه بسیج الغدیر با تأکید بر اینکه موضوع صرفاً به کاربران نهایی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: در مرحله بعدی، دلالان خرید و فروش این دستگاه‌ها و افرادی که به نوعی شبکه پشتیبانی و تأمین استارلینک در منطقه را سازماندهی می‌کردند، مورد رصد تخصصی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی قرار گرفته‌اند. اقدامات تکمیلی در این خصوص همچنان ادامه دارد.

سرهنگ پورقربان در بخش پایانی صحبت‌های خود با صدور هشدار قاطع به متخلفان حوزه تجهیزات غیرمجاز مخابراتی گفت: به هرکس که تصور کند می‌تواند با دور زدن قوانین کشور، امنیت ارتباطی و حاکمیت فضای مجازی را با استفاده از ابزارهایی مانند استارلینک نقض کند، اعلام می‌دارم که دستگاه‌های امنیتی با هوشیاری کامل و هماهنگی با مراجع قضائی، چنین اقداماتی را ضد امنیت ملی تلقی کرده و بدون اغماض با آن برخورد خواهند کرد. این برخورد شامل تمام زنجیره تأمین، توزیع و استفاده شبکه‌ای از این تجهیزات است و تا ریشه‌کنی کامل، متوقف نخواهد شد.

وی در پایان از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه شبکه‌های مخابراتی غیرمجاز را از طریق شماره ۱۱۴ به بسیج اطلاع دهند و تأکید کرد: «همکاری مردم، خط مقدم مقابله با تهدیدات پنهان است.»