  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۳۷

افزایش فوتی‌های حوادث رانندگی نوروز ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد 

یاسوج-رئیس پلیس راهور کهگیلویه و بویراحمد از افزایش فوتی‌های حوادث رانندگی ایام نوروز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن دانایار در نشست کمیسیون ایمنی راه‌ها با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تصادفات فوتی سال گذشته گفت:آمار فوتی‌های سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳، ۳۳ نفر کاهش داشته است.

رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آمار تصادفات در نوروز ۱۴۰۵ افزود: به دلیل بارش باران بیشترین تصادفات را در طرح نوروزی امسال شاهد بودیم.

وی با اشاره به ۱۰ روز بارندگی ایام نوروز گفت: لغزندگی معابر با توجه به توپوگرافی منطقه منجر به افزایش تصادفات از نوع واژگونی و خروج از جاده بوده و همین عامل باعث افزایش مرگ و میرهای نوروز امسال شده است‌.

سرهنگ دانایار بیان کرد: در ایام نوروز سال گذشته ۹ نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند که این آمار در نوروز ۱۴۰۵ به ۱۳ نفر افزایش یافت.

وی بیان کرد: از ۱۵ فروردین تصادفات در سطح استان کنترل شد و تنها یک مورد فوتی ناشی از حوادث رانندگی را در سطح استان ذاشتیم.

رئیس پلیس راهور استان همچنین از توقیف ۱۳۰ دستگاه خودروی شوتی از ۱۵ فروردین ماه خبر داد.

کد مطلب 6807452

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

