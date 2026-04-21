به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن دانایار در نشست کمیسیون ایمنی راهها با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تصادفات فوتی سال گذشته گفت:آمار فوتیهای سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳، ۳۳ نفر کاهش داشته است.
رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آمار تصادفات در نوروز ۱۴۰۵ افزود: به دلیل بارش باران بیشترین تصادفات را در طرح نوروزی امسال شاهد بودیم.
وی با اشاره به ۱۰ روز بارندگی ایام نوروز گفت: لغزندگی معابر با توجه به توپوگرافی منطقه منجر به افزایش تصادفات از نوع واژگونی و خروج از جاده بوده و همین عامل باعث افزایش مرگ و میرهای نوروز امسال شده است.
سرهنگ دانایار بیان کرد: در ایام نوروز سال گذشته ۹ نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند که این آمار در نوروز ۱۴۰۵ به ۱۳ نفر افزایش یافت.
وی بیان کرد: از ۱۵ فروردین تصادفات در سطح استان کنترل شد و تنها یک مورد فوتی ناشی از حوادث رانندگی را در سطح استان ذاشتیم.
رئیس پلیس راهور استان همچنین از توقیف ۱۳۰ دستگاه خودروی شوتی از ۱۵ فروردین ماه خبر داد.
