به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه حملونقل و ایمنی حوادث رانندگی صبح پنجشنبه در دفتر استاندار لرستان و با حضور دستگاههای ذیربط برگزار شد.
ارائه آمار تلفات تصادفات رانندگی در ایام نوروز سال گذشته که در آنها زمان مرگ افراد مشخصشده بود سؤالات بسیاری را ایجاد کرد تا استاندار لرستان از دستگاههای ذیربط دراینباره سؤال کند و پای مدیران را به موضوع توبیخ و جابهجایی از سمت بکشاند.
در ابتدای جلسه کارگروه حملونقل و ایمنی حوادث استان لرستان حسن رحمانی مدیرکل حملونقل و پایانههای استان به ارائه آمار میزان تلفات در ۱۱ ماهه سال جاری و در ایام نوروز ۹۴ پرداخت.
۲۶ کشته در تصادفات ایام نوروز ۹۴
وی با اشاره به اینکه در نوروز ۹۴ بیشترین میزان تردد مربوط به محور خرمآباد - سهراهی چالان چولان با ۲۹۳ هزار تردد بوده است، اظهار داشت: ۳۳ درصد کل ترددها در نوروز ۹۴ مربوط به محور خرمآباد - بروجرد - پل سفید بوده است.
رحمانی بابیان اینکه موج اول سفرهای سفرهای نوروزی مربوط به ۲۶ تا ۲۹ ام اسفندماه است، تصریح کد: موج سوم سفرها از دوم فروردین تا ۸ ام فرودین بوده و موج سوم سفرهای نوروزی از ۱۱ ام فرودین ماه به بعد است.
مدیرکل حملونقل و پایانههای استان لرستان با اشاره به اینکه میزان تردد در جادههای استان از ساعت ۷ تا ۱۲ و از ساعت ۱۵ تا ۱۸ روبه افزایش بوده است، افزود: کل تصادفات در طرح ۲۰ روزه ایام نوروز ۹۱ فقره بوده که از این تعداد ۷۲ تصادف جرحی و ۱۹ تصادف فوتی بوده است.
رحمانی بابیان اینکه کل فوتیهای جادههای لرستان در ایام نوروز بر اساس اعلام پزشکی قانونی ۲۶ نفر بوده است، یادآور شد: روز پر تصادف لرستان در این ایام ۱۱ فروردین با ۱۱ فقره تصادف بوده است.
وی ادامه داد: ۶۱ فقره از تصادفها مربوط بهوسیله نقلیه سواری، ۱۳ فقره مربوط بهوسیله نقلیه وانتبار و ۶ فقره مربوط به موتورسیکلت بوده است.
عدم توانایی در کنترل خودرو عامل اصلی تصادفات در ایام نوروز
مدیرکل حملونقل و پایانههای استان لرستان با تأکید بر اینکه ۴۰ درصد کل تصادفات ایام نوروز ۹۴ به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه رخداده است، افزود: انحراف به چپ دومین عامل وقوع تصادفات در این ایام است.
رحمانی با اشاره به اینکه محورهای خرمآباد - کوهدشت، خرمآباد - بروجرد، و بروجرد اراک بیشترین تصادفها را در ایام نوروز داشتهاند، اظهار داشت: حجم بالای ترددها و وجود شهرها و روستاهای متعدد در حاشیه محور خرمآباد - بروجرد میتواند یکی از عوامل وقوع تصادفات بسیار در این محور باشد.
وی بابیان اینکه ۱۶ نفر از کشتههای تصادفات ایام نوروز در دم فوت کردهاند، تصریح کرد: ۶ نفر از کشتهها در کمتر از یک ساعت پس از تصادف، ۳ نفر از کشتههای در مدتزمان یک تا ۶ ساعت پس از تصادف و یک نفر از کشتهها پس از یک روز فوتشدهاند.
مدیرکل حملونقل و پایانههای استان لرستان افزود: بنابراین ۵۸ درصد کشتهها در محل، ۲۳ درصد در بیمارستان و ۱۹ درصد در حین انتقال به بیمارستان فوتشدهاند.
رحمانی علت آمار بالای کشتههای در دم را شدت بالای تصادفات دانست.
تماس استاندار برای حضور مسئولان اورژانس در جلسه
در ادامه این جلسه هوشنگ بازوند استاندار لرستان بابیان اینکه آمار بالای کشتههای در دم که به علت شدت تصادفات است نشاندهنده حضور کمرنگ پلیس در کنترل جادهها است، افزود: آمار ۲۳ درصدی کشتهها در بیمارستان با توجه به نرمهای جهانی قابلقبول است.
وی یادآور شد: آمار ۱۹ درصدی تلفات در حین انتقال به بیمارستان زیاد بوده و این امر نشاندهنده عدم حضور بهموقع اورژانس و یا انتقال دیرهنگام مجروحین به بیمارستان است.
بازوند از مسئولان اورژانس استان خواست تا در این رابطه پاسخگو باشند که مسئولان این نهاد در جلسه حضور نداشتند و پس از تماس تلفنی دفتر استاندار به جلسه آمدند.
محسن محمدی خرمآبادی معاون مرکز فوریتهای پزشکی استان لرستان بابیان اینکه آمار ۱۹ درصدی کشتهها در حین انتقال به بیمارستان را کجا داده است، گفت: این آمار باید یک تا ۲ درصد باشد و ۱۹ درصد در این رابطه بسیار زیاد است.
سابقه نداشته کسی در آمبولانس فوت کند
وی با تأکید بر اینکه چندین سال است معاون فنی عملیاتی اورژانس هستم و سابقه نداشته کسی در آمبولانس فوت کند، افزود: امکان مرگ مجروحین در بیمارستان وجود دارد اما در آمبولانس امکان ندارد.
معاون مرکز فوریتهای پزشکی استان لرستان با اشاره به اینکه شبانهروز بیسیم داشته و روند انتقال بیماران را چک میکنم، اظهار داشت: اگر یک مورد گزارش فوت در آمبولانس را داشتهایم به من بگویید.
رحمانی مدیرکل حملونقل و پایانههای استان لرستان در این رابطه گفت: با توجه به اینکه برخی از مجروحین توسط ماشینهای شخصی به بیمارستان منتقل میشوند ممکن است این عامل باعث بالا رفتن آمار کشتههای در حین انتقال به بیمارستان باشد.
وی بابیان اینکه آمارگرفته شده مربوط به پزشکی قانونی و نیروی انتظامی است، تصریح کرد: مسئولیت همه آمار در رابطه با تلفات تصادفات به عهده پزشکی قانونی بوده و آمار پزشکی قانونی ملاک است.
صحت آمار بررسی شود
بازوند استاندار لرستان نیز در ادامه با اشاره به اینکه با توجه اینکه اورژانس در صحت آمار سؤال دارد معاون عمرانی استانداری مسئول است تا این آمار را بررسی کرده و در صورت صحت آمار رئیس اورژانس استان را توبیخ و به رئیس دانشگاه علوم پزشکی دستور دهد تا مدیر مربوطه در اسرع وقت از سمت خود جابهجا شود.
در جلسه کارگروه حملونقل و ایمنی سوانح رانندگی استان لرستان سرهنگ منوچهر مرادی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان نیز در رابطه با موضوع حضور کمرنگ پلیس در جادهها و صحبتهای مطرحشده از سوی استاندار گفت: کشتههای تصادفات لرستان در معابر درونشهری بر اساس آمار پزشکی قانونی در سال گذشته ۴۸ نفر بوده که در ۱۱ ماه امسال به ۵۳ نفر رسیده است.
وی بابیان اینکه ۵ نفر از فوتیهای آمده در آمار سال ۹۴ کشتههای سال ۹۳ هستند که پس از تائید به آمار سال ۹۴ اضافهشدهاند، تصریح کرد: بهاینترتیب تعداد کشتههای تصادفات معابر درونشهری استان یک نفر افزایش داشته است.
فوتیهای بروجرد از آمار جا ماندند
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان با اشاره به اینکه در شهرستان ازنا تعداد فوتیهای سال گذشته یک نفر بود که امسال به ۵ نفر رسیده و ۴۰۰ درصد افزایشیافته است، گفت: تعداد فوتیهای تصادفات درونشهری دلفان در سال گذشته یک نفر بوده که امسال به ۴ نفر رسیده و ۳۰۰ درصد افزایشیافته است.
سرهنگ مرادی بابیان اینکه تعداد فوتیهای تصادفات درونشهری بروجرد در سال گذشته ۹ نفر بوده که امسال به ۱۵ نفر رسیده است، یادآور شد: تعدادی از فوتیهای آمار امسال در بروجرد مربوط به سال گذشته بوده که امسال به آمار اضافهشدهاند.
وی با تأکید بر اینکه ۲۱ درصد از آمار فوتیهای درونشهری مربوط به عابرین پیاده است، افزود: متأسفانه در استان گذرگاه ایمن نداریم و همین امر باعث بالا رفتن تلفات شده است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان با اشاره به اینکه با کشته شدن یک نفر آمار ۱۰۰ درصد افزایش مییابد، اظهار داشت: ۵۷ نقطه پرحادثه در استان شناسایی کردهایم که هنوز اقدامی برای اصلاح این نقاط صورت نگرفته است.
سرهنگ مرادی یادآور شد: انتظار داریم این نقاط پرحادثه در ایام نوروز برای مسافران و رانندگان آشکارسازی شوند.
وقتی شهرداری کابلهای برق جاده را جمع میکند
از دیگر موراد مطرحشده در جلسه کارگروه حمل و نقل و ایمنی سوانح رانندگی استان موضوع جمعآوری کابلهای برق مربوط به روشنایی جاده استان در ورودی شهر خرمآباد بود که ملکی مدیرکل راه و شهرسازی استان در این رابطه گفت: کابلهای برق رو به وی دانشگاه لرستان در منطقه کمالوند را شهرداری خرمآباد پس از حفاریهایی که انجام داده با خود برده است.
وی تصریح کرد: در این منطقه از سوی اداره کل راه و شهرسازی هزینه شد و ترانس برق جابهجا و کابلکشی صورت گرفته که شهرداری پس از حفاری در منطقه آنها را جمع کرده است.
بازوند استاندار لرستان در این رابطه با اشاره به اینکه تحت هیچ شرایطی در ایام نوروز نباید جادههای استان خاموشی داشته باشند، گفت: ۲۰ روز است که از مسیر ورودی خرمآباد تردد دارم و جاده کمالوند رو به روی دانشگاه لرستان با خاموشی مواجه است.
معاون عمرانی استانداری لرستان نیز در این رابطه گفت: ظرف ۲۴ ساعت آینده شهرداری خرمآباد باید کابل این منطقه را برگرداند وگرنه اقدام کرده و پول این کابلها را از حساب شهرداری برمیداریم.
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