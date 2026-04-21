تصادف در محور مریوان – مرز باشماق جان راننده پراید را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، آکو فداکار سرپرست جمعیت هلالاحمر شهرستان مریوان اعلام کرد: امروز در پی تصادف شدید میان یک دستگاه تریلی و یک خودروی پراید در محدوده سهراهی بیلو محور مریوان – باشماق، متأسفانه راننده خودروی پراید در محل حادثه جان خود را از دست داد.
به گفته فداکار، عوامل امدادی و نجاتگران هلالاحمر مریوان بلافاصله پس از اعلام حادثه به محل اعزام شدند و ضمن ایمنسازی صحنه تصادف، اقدامات لازم برای انتقال متوفی و پاکسازی مسیر را انجام دادند.
لازم به ذکر است که علت دقیق وقوع حادثه در دست بررسی است.
