  1. استانها
  2. کردستان
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۹

تصادف در محور مریوان – مرز باشماق جان راننده پراید را گرفت

مریوان- تصادف شدید یک دستگاه تریلی و یک خودروی پراید در محدوده سه‌راهی بیلو محور مریوان – باشماق، جان راننده خودروی پراید را گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آکو فداکار سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان مریوان اعلام کرد: امروز در پی تصادف شدید میان یک دستگاه تریلی و یک خودروی پراید در محدوده سه‌راهی بیلو محور مریوان – باشماق، متأسفانه راننده خودروی پراید در محل حادثه جان خود را از دست داد.

به گفته فداکار، عوامل امدادی و نجاتگران هلال‌احمر مریوان بلافاصله پس از اعلام حادثه به محل اعزام شدند و ضمن ایمن‌سازی صحنه تصادف، اقدامات لازم برای انتقال متوفی و پاک‌سازی مسیر را انجام دادند.

لازم به ذکر است که علت دقیق وقوع حادثه در دست بررسی است.

کد مطلب 6807453

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها