به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی خادمان و تسهیل‌گران اسکان اضطراری در دفاع مقدس سوم عصر امروز سه‌شنبه یکم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ با حضور محمدطیب صحرایی مدیرکل حوزه شهردار تهران، حمیدرضا غلام‌زاده رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران، علی نصیری رئیس پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.

علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در این برنامه از روند اسکان و رسیدگی به آسیب‌دیدگان جنگ اخیر در پایتخت توضیحاتی ارائه کرد.

نصیری با تأکید بر تفاوت شرایط پایتخت با سایر شهرها گفت: الگوهای متداول مانند اسکان چادری یا استفاده گسترده از فضاهایی نظیر مدارس، مساجد و حسینیه‌ها، لزوماً پاسخگوی نیازهای شهروندان تهرانی نیست و به همین دلیل، اسکان در هتل‌ها به‌عنوان راهکار اصلی انتخاب شد.

۴۷ هزار و ۳۷۸ واحد مسکونی در تهران دچار آسیب شدند

وی در ادامه با اشاره به حجم خسارات وارده تصریح کرد: در این حادثه، در مجموع ۴۷ هزار و ۳۷۸ واحد مسکونی در تهران دچار آسیب شدند که برای مدیریت بهتر، در قالب سه گروه اصلی «الف، ب و ج» دسته‌بندی شدند.

نصیری درباره گروه «الف» توضیح داد: این گروه که حدود ۸۰ درصد واحدها را شامل می‌شود، دچار خسارات جزئی مانند شکستگی شیشه، در و پنجره شده‌اند و نیازی به اسکان ندارند. با اقدامات اولیه نظیر پاکسازی توسط گروه‌های جهادی، پوشش موقت و بررسی ایمنی توسط کارشناسان، این واحدها در مدت کوتاهی قابل بهره‌برداری مجدد هستند.

وی ادامه داد: گروه «ب» شامل واحدهایی است که سازه اصلی آن‌ها سالم است اما بخش‌هایی مانند دیوارها یا اجزای داخلی دچار آسیب شده و نیازمند تعمیرات و پایدارسازی هستند.

وی تأکید کرد: در گروه «ب»، اولویت اصلی استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی برای اجرای عملیات تعمیر و پایدارسازی است و شهرداری‌ها تأمین مصالح مورد نیاز را بر عهده دارند تا ساکنان بتوانند در بازه زمانی یک تا سه ماه به منازل خود بازگردند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درباره گروه «ج» نیز گفت: این گروه شامل واحدهایی است که دچار آسیب‌های جدی سازه‌ای شده و عملاً غیرقابل سکونت هستند. برای این دسته از شهروندان، اسکان موقت تا زمان بازسازی کامل ادامه خواهد داشت و برنامه‌ریزی لازم برای نوسازی آن‌ها در حال انجام است.

نصیری همچنین به اقدامات میدانی اشاره کرد و افزود: بیش از ۶۰ نفر از مهندسان عمران و کارشناسان رسمی دادگستری به مناطق مختلف اعزام شدند تا ارزیابی دقیق از وضعیت ساختمان‌ها انجام شود و از بروز خطا در تشخیص نوع خسارت جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی مدیریت بحران، بازگشت سریع، ایمن و با حفظ کرامت شهروندان به منازل خود است و تمامی اقدامات از اسکان اضطراری تا تأمین منابع مالی و بازسازی، در همین راستا دنبال می‌شود.

وی با اشاره به شدت خسارات واردشده تصریح کرد: نوع آسیب‌ها در برخی نقاط نشان‌دهنده قدرت بالای موج انفجار است؛ به‌گونه‌ای که در مواردی حتی قطعات فلزی با ضخامت چند سانتی‌متر از محل اصابت جدا شده و در فاصله‌های قابل توجهی جابه‌جا شده‌اند و خسارات عمیقی به سازه‌ها وارد کرده‌اند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد: برای ارزیابی دقیق این خسارات، دو سطح کارشناسی به‌صورت هم‌زمان وارد عمل می‌شوند؛ در مرحله نخست، تیم‌های تخصصی بلافاصله پس از حادثه و معمولاً ظرف کمتر از یک ساعت در محل حاضر شده و ارزیابی اولیه از وضعیت سازه انجام می‌دهند. در مرحله بعد، کارشناسان رسمی دادگستری با بررسی‌های تکمیلی، نظر نهایی درباره میزان خسارت و ایمنی ساختمان را اعلام می‌کنند.

اسکان ۱۹۶۲ خانوار در ۴۵ هتل و مجتمع اقامتی

نصیری با اشاره به وضعیت اسکان اضطراری گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه در مجموع ۴۹۴ خانوار درگیر شدند. در جنگ اخیر حدود ۶۴۶۴ نفر از شهروندان در قالب ۱۹۶۲ خانوار در ۴۵ هتل و مجتمع اقامتی اسکان داده شده‌اند.

وی تأکید کرد: اسکان در هتل‌ها یک راهکار موقت است و تا زمانی ادامه دارد که واحدهای مسکونی بازسازی و آماده بهره‌برداری شوند.

به گفته نصیری، این اسکان نمی‌تواند به یک وضعیت دائمی تبدیل شود و پس از آماده شدن واحدها، بازگشت ساکنان به منازل خود در اولویت قرار دارد.

نصیری افزود: در مواردی که بازسازی با کمک گروه‌های جهادی انجام شود، روند کار تسریع می‌شود و در غیر این صورت، تأمین مالی و اجرای پروژه‌ها از طریق سازوکارهای دیگر دنبال خواهد شد تا ساخت‌وساز به نتیجه برسد.

وی با اشاره به وضعیت برخی املاک فرسوده گفت: بخشی از واحدهای آسیب‌دیده، پیش از وقوع حادثه نیز در زمره بافت‌های فرسوده و کم‌دوام، به‌ویژه در مناطق جنوبی تهران قرار داشتند. در این موارد، سیاست اصلی شهرداری تشویق به نوسازی کامل است و در صورت توافق مالکان برای تخریب و بازسازی، مشوق‌هایی از جمله اعطای تراکم تشویقی تا سقف ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد: با این حال، اجرای پروژه‌های نوسازی نیازمند توافق همه مالکان است و این موضوع در برخی مجتمع‌ها به دلیل عدم اجماع، روند کار را با دشواری مواجه می‌کند.

نصیری درباره واحدهایی که نیازمند مقاوم‌سازی هستند نیز گفت: این دسته از ساختمان‌ها به سازمان نوسازی شهرداری تهران معرفی می‌شوند تا با تعیین پیمانکاران تخصصی، عملیات مقاوم‌سازی انجام شود، هرچند توصیه اصلی مدیریت شهری در بسیاری از این موارد، تخریب و نوسازی کامل به‌دلیل پیچیدگی و هزینه بالای مقاوم‌سازی است.

وی درباره نحوه اسکان موقت برای واحدهای با خسارت شدید تصریح کرد: برای خانوارهایی که واحدهای آن‌ها در گروه‌های با آسیب جدی قرار دارد علاوه بر اسکان اضطراری، امکان اسکان موقت نیز پیش‌بینی شده و برای آن‌ها تا حدود یک سال واحد مسکونی اجاره می‌شود.

نصیری در توضیح نحوه تأمین هزینه اجاره گفت: میزان حمایت بر اساس شرایط هر واحد و متناسب با محل سکونت قبلی تعیین می‌شود و هدف این است که خانوارها بتوانند در همان محدوده یا شرایط مشابه، واحدی متناسب اجاره کنند.

وی تأکید کرد: پرداخت‌ها بر اساس معیارهای متعارف انجام می‌شود و ارقام ثابت و یکسان برای همه در نظر گرفته نشده است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران افزود: در برخی موارد نیز سازندگان وارد عمل شده و ضمن اجرای پروژه ساخت، نسبت به تأمین محل اسکان موقت مالکان اقدام می‌کنند.

ارجاع پرونده خسارات وسایل نقلیه به بیمه ایران

نصیری در ادامه به خسارات واردشده به وسایل نقلیه اشاره کرد و گفت: ارزیابی خودروها و موتورسیکلت‌های آسیب‌دیده از همان زمان بحران آغاز شد و تاکنون ۹۶۳۳ دستگاه خودرو و ۶۳۰ دستگاه موتورسیکلت شناسایی شده‌اند.

وی افزود: پس از ثبت اطلاعات و تأیید اولیه توسط مدیریت بحران، پرونده‌ها به بیمه ایران ارجاع شده و بر اساس نظر کارشناسان این مجموعه، میزان خسارت تعیین می‌شود. پرداخت‌ها نیز مطابق ضوابط بیمه‌ای و سقف‌های تعیین‌شده در بیمه‌نامه‌ها انجام خواهد شد.

نصیری با اشاره به اقدامات دولت در این زمینه گفت: یکی از اقدامات مثبت، تسریع در فرآیند ارزیابی و پرداخت خسارات بوده است.

تأمین منابع برای خسارات اساسی وسایل منازل، نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی است

وی با اشاره به موضوع جبران خسارات اساسی وسایل منازل گفت: تأمین منابع برای خسارات اساسی، فرآیندی پیچیده و نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی است و اینکه هنوز پرداخت‌ها به‌طور کامل آغاز نشده، به‌معنای عدم توجه دولت نیست. پیش از آغاز جنگ، برنامه‌ریزی برای شروع پرداخت‌ها در اواخر سال انجام شده بود، اما با وقوع درگیری‌ها، این روند با وقفه مواجه شد.

وی افزود: بر اساس آخرین پیگیری‌ها، سازوکار پرداخت خسارات در حال نهایی شدن است. به‌احتمال زیاد، رقم خسارات به صورت ترکیبی از پرداخت نقدی و تسهیلات بانکی تأمین خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که بخشی به‌صورت نقد و بخشی در قالب وام در اختیار آسیب‌دیدگان قرار گیرد، هرچند هنوز ابلاغ رسمی در این خصوص انجام نشده است.

نصیری ادامه داد: درباره خسارات لوازم و اثاثیه منازل نیز اطلاع‌رسانی رسمی در مراحل بعدی انجام خواهد شد، اما واقعیت این است که بسیاری از خانوارها در حال حاضر با مشکلات جدی معیشتی مواجه هستند و نمی‌توان آن‌ها را تا زمان پرداخت‌های دولتی بدون حمایت رها کرد.

ارائه بسته‌ای حمایتی «هدیه شهرداری»

وی در همین زمینه به اقدام حمایتی شهرداری اشاره کرد و گفت: شهردار تهران برای رفع فوری بخشی از مشکلات مردم، بسته‌ای حمایتی را به‌عنوان «هدیه شهرداری» در نظر گرفته که کاملاً مستقل از فرآیند جبران خسارات دولتی است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران توضیح داد: در این طرح، کارت‌های اعتباری تحت عنوان «رفاه‌کارت» در اختیار خانوارهای آسیب‌دیده قرار می‌گیرد که از طریق آن می‌توانند اقلام ضروری زندگی را تهیه کنند. این کارت‌ها پس از فعال‌سازی، به مدت ۳۰ روز قابل استفاده هستند و در بیش از ۲۵۰۰ فروشگاه لوازم خانگی و مراکز طرف قرارداد، از جمله فروشگاه‌های بزرگ شهری، قابلیت خرید دارند.

نصیری با تشریح میزان این حمایت‌ها گفت: بر اساس میزان خسارت، برای گروه‌های مختلف مبالغ متفاوتی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: علاوه بر این، کمک‌های فوری دیگری نیز از طریق فروشگاه‌های شهروند برای تأمین اقلام ضروری مانند مواد غذایی، پوشاک و لوازم اولیه زندگی در نظر گرفته شده تا خانواده‌ها بتوانند در کوتاه‌ترین زمان، زندگی روزمره خود را از سر بگیرند.

نصیری تأکید کرد: تمامی این خدمات بدون دریافت هیچ‌گونه وجهی از شهروندان ارائه می‌شود و مردم برای دریافت خدمات مرتبط با این حادثه، نباید هیچ هزینه‌ای پرداخت کنند، مگر در مواردی که خارج از چارچوب‌های مصوب درخواست خدمات خاصی داشته باشند.

وی درباره راه‌های ارتباطی شهروندان با مدیریت بحران نیز گفت: شهروندان می‌توانند از طریق سامانه تلفنی ۱۳۷ به‌صورت شبانه‌روزی، اپلیکیشن «شهرزاد» و همچنین مراجعه حضوری به پایگاه‌های مدیریت بحران در مناطق ۲۲گانه شهرداری، مشکلات و درخواست‌های خود را ثبت و پیگیری کنند. همچنین در برخی مناطق، چادرهای خدمات‌رسانی برای پاسخگویی مستقیم به مردم برپا شده است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران افزود: در مواردی که نیاز به خدمات خارج از حوزه شهرداری وجود داشته باشد، موضوع به فرمانداری تهران و نهادهای حمایتی مانند بنیادهای مرتبط ارجاع می‌شود تا از طریق تسهیلات و حمایت‌های تکمیلی پیگیری شود.

نصیری در پایان با اشاره به توجه ویژه به گروه‌های خاص خاطرنشان کرد: برای اقشار آسیب‌پذیر از جمله زنان سرپرست خانوار، مادران باردار و شیرده، سالمندان و افراد دارای معلولیت، تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته شده و در صورت نیاز، این افراد به نهادهای حمایتی و خیرین معرفی می‌شوند تا خدمات لازم با سرعت بیشتری به آن‌ها ارائه شود.