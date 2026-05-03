به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به خسارات جزئی ۳۸ هزار و ۱۷۹ واحد مسکونی در تهران طی جنگ رمضان، اظهار کرد: جبران خسارات شامل تعویض شیشه، درب و پنجره در بیش از ۸۰ درصد از این واحدها انجام شده و مابقی نیز در حال انجام است.

اتمام ارزیابی ها در ساختمان های با خسارت متوسط

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه بر اساس ارزیابی‌ها بیش از هفت هزار و ۳۰۰ واحد نیز دچار خسارات متوسط شدند، خاطرنشان کرد: پس از ارزیابی‌ها جبران خسارات در این واحدها نیز آغاز شد؛ تاکنون ۱۰ درصد پیشرفت داشته و روند بازسازی در این بخش ادامه دارد.

آغاز پرداخت خسارات وسایل نقلیه با آسیب زیر ۳۰ میلیون توسط بیمه ایران

نصیری با اعلام اینکه بخش عمده‌ای از ثبت خسارات خودروهای آسیب‌دیده در جنگ نیز توسط سازمان مدیریت بحران صورت گرفته است، یادآور شد: تاکنون خسارت ۱۰ هزار و ۴۶۹ خودرو و ۷۲۷ موتورسیکلت ثبت و به بیمه ایران ارائه شده است.

وی همچنین تصریح کرد: ارزیابی و قیمت‌گذاری خسارات توسط بیمه ایران انجام می‌شود و سازمان مدیریت بحران تنها ثبت خسارت را انجام داده است. بر اساس آخرین گزارشات، بیمه در حال حاضر پرداخت خسارات کمتر از ۳۰ میلیون تومان را آغاز کرده است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در مورد ارزیابی خسارات اثاثیه منازل نیز گفت: ارزیابی‌ها در این بخش منوط به اعلام سیاست‌ها از سوی دولت است و باید منتظر ماند تا دولت سیاست‌های خود را در این زمینه اعلام کند.