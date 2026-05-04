به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران طی سخنانی در همایش ملی «ایران پایدار: مدیریت یکپارچه مخاطرات طبیعی» با اشاره به نظام ارزیابی ایمنی ساختمان‌ها در جنگ تحمیلی اخیر اظهار داشت: واحدهای آسیب‌دیده در چهار گروه «تعمیرات جزئی»، «تعمیرات متوسط»، «نیازمند مقاوم‌سازی» و «نیازمند تخریب و نوسازی» دسته‌بندی شده‌اند و این تقسیم‌بندی مبنای تصمیم‌گیری‌های اجرایی قرار گرفته است.

وی افزود: حدود ۳۷ هزار و ۷۰۴ واحد در گروه تعمیرات جزئی قرار دارند که بخش عمده آن‌ها برطرف شده و مهلت نهایی برای ثبت موارد جدید نیز تعیین شده است تا پرونده این بخش به‌طور کامل بسته شود.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بیان کرد: ۷ هزار و ۷۱۹ واحد در گروه تعمیرات متوسط قرار دارند که تاکنون حدود ۱۲ درصد آن‌ها تعیین تکلیف شده و عملیات بازسازی آن‌ها از طریق مشارکت گروه‌های جهادی یا ارائه کمک‌های مالی و تسهیلات بانکی در حال انجام است.

وی اعلام کرد: ۸۷۰ واحد نیازمند مقاوم‌سازی هستند که اجرای آن‌ها به سازمان نوسازی شهرداری واگذار شده و اقدامات اجرایی در این بخش در حال برنامه‌ریزی است.

نصیری ادامه داد: یک‌هزار و ۸۰۳ واحد نیز در گروه تخریب و نوسازی قرار دارند و در مجموع، حدود ۴۰۳ ساختمان مسکونی نیازمند مداخلات اساسی (مقاوم‌سازی یا نوسازی کامل) هستند که این میزان تأثیر قابل توجهی بر ساختار کلی شهر نخواهد داشت.

وی با اشاره به همکاری با نهادهای تخصصی گفت: تیم‌های کارشناسی با حضور میدانی در محل حوادث، ارزیابی فوری ایمنی ساختمان‌ها را انجام داده و نتایج آن را برای تصمیم‌گیری در اختیار دستگاه‌های اجرایی و قضایی قرار داده‌اند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تأکید کرد: در حوزه ایمنی غیرسازه‌ای، با استقرار نیروهای HSE در سطح شهر و انجام بیش از ۴۰۸ مورد بازرسی ایمنی، اقدامات پیشگیرانه لازم انجام شده و از بروز حوادث ثانویه جلوگیری شده است.

نصیری تصریح کرد: در نتیجه این اقدامات، در طول بحران اخیر، هیچ حادثه ثانویه مهمی در شهر تهران رخ نداده است و تمامی خسارات به همان حادثه اولیه محدود شده است.

وی مشارکت مردمی را از مهم‌ترین عوامل موفقیت در مدیریت بحران دانست و گفت: بیش از ۷ هزار و ۱۲ داوطلب و نیروی جهادی در حوزه‌های مختلف امدادرسانی، پاکسازی، تعمیرات و خدمات پشتیبانی با مدیریت شهری همکاری داشته‌اند.

وی افزود: حضور این نیروها در شرایط کمبود مصالح و افزایش قیمت‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در تسریع روند خدمات‌رسانی و کاهش مشکلات شهروندان ایفا کرده است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از راه‌اندازی نظام یکپارچه پاسخگویی خبر داد و اعلام کرد: شهروندان از طریق سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۸۱۱، مراجعه حضوری، میزهای خدمت محلی و اپلیکیشن «شهرزاد» امکان ثبت و پیگیری مشکلات خود را داشته‌اند.

وی تأکید کرد: این سازوکار توانسته سطح رضایت‌مندی بالایی در میان شهروندان ایجاد کند.

وی با اشاره به استقرار خدمات در محل حادثه گفت: به‌جای مراجعه شهروندان به ادارات، خدمات به محل‌های آسیب‌دیده منتقل شده و تیم‌های اجرایی از صبح تا غروب به‌صورت مستقیم به مسائل مردم رسیدگی کرده‌اند.

نصیری تأکید کرد: تمامی خدمات ارائه‌شده به شهروندان به‌صورت رایگان بوده و هزینه‌هایی مانند اجاره مسکن، ودیعه، جابه‌جایی، تعمیرات و تأمین لوازم ضروری توسط مدیریت شهری تأمین شده است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درباره اسکان اضطراری نیز گفت: در حال حاضر ۴۶ مرکز اقامتی و هتل برای اسکان آسیب‌دیدگان فعال هستند و ۲ هزار و ۴۰ خانوار معادل حدود ۶۷۰۰ نفر در این مراکز اسکان دارند.

وی افزود: خدمات ارائه‌شده در این مراکز شامل تغذیه، خدمات درمانی، مشاوره روانشناسی و برنامه‌های فرهنگی است و بخشی از خانوارها نیز پس از دریافت خدمات، به منازل خود بازگشته‌اند.