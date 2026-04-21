سایت گردشگری در روستای عطیش شهرستان کارون ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن موسوی‌زاده عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: این طرح گردشگری با همکاری و حمایت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان و با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال اجرا شده است.

وی ادامه داد: مجموعه یادشده شامل بخش‌هایی از جمله ساحل‌سازی، احداث پنج سکوی آلاچیق، نصب چهار برج روشنایی، ساخت هشت چشمه سرویس بهداشتی، یک باب فروشگاه و یک مضیف سنتی است که فضایی دلپذیر و خانوادگی برای حضور گردشگران و اهالی منطقه فراهم کرده است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده شهرستان کارون به‌ویژه در حوزه منابع آبی عنوان کرد: این شهرستان با برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی و بومی کم‌نظیر می‌تواند به یکی از مقاصد مهم گردشگری در سطح استان و کشور تبدیل شود.

موسوی زاده همچنین بر ضرورت همکاری همه مدیران و مسئولان برای معرفی جاذبه‌های گردشگری تأکید کرد و افزود: شناسایی و معرفی ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و بومی استان، نه تنها موجب جذب گردشگر می‌شود بلکه می‌تواند به‌عنوان یکی از روش‌های پایدار درآمدزایی برای منطقه مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روستای عطیش از توابع بخش سویسه شهرستان کارون، با جمعیتی حدود یک هزار نفر در قالب ۲۰۵ خانوار، از مناطق مستعد توسعه گردشگری محسوب می‌شود که اجرای این طرح می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی و اجتماعی آن داشته باشد.