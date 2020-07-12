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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۹:۳۴

پنجره مهر؛

بهشتی درکنار مشکلات اهواز/ از بی آبی غیزانیه تاسرزمین تاکستان‌ ها

بهشتی درکنار مشکلات اهواز/ از بی آبی غیزانیه تاسرزمین تاکستان‌ ها

اهواز – روستای غزاویه شهرستان کارون که به وجود تاکستان‌ها و نخلستان‌هایش، معروف است را باید بهشتی در کنار مشکلات کوچک و بزرگ اهواز دانست.

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به گزارش خبرنگار مهر، روستای غزاویه بزرگ در ۱۰ کیلومتری اهواز و در شرق رودخانه کارون، سرزمین تاکستان‌های همنشین نخلستان است.

بیشتر مردم در غزاویه کشاورزی می‌کنند و باغ دارند. روستای غزاویه در شهرستان کارون واقع شده است. شهرستان کارون با مرکزیت کوت عبدالله در همسایگی کلان‌شهر اهواز قرار دارد.

شهرستان کارون از ظرفیت‌های گردشگری و طبیعی بسیار بالایی برخوردار است که تاکنون در حد و اندازه‌های این شهرستان معرفی نشده‌اند.

ظرفیت‌های گردشگری کشاورزی در شهرستان کارون، این منطقه را به یکی از قطب‌های گردشگری پر جاذبه معرفی کرده تا در کنار بی آبی و مشکلاتی که استان خوزستان دارند نظیر مشکلات کم آبی مردم غیزانیه ، اما غزاویه با تاکستان‌های زیبایش پدیده زیبایی برای گردشگری باشد.

کد مطلب 4970589

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