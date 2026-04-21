به گزارش خبرنگار مهر، علی جورابلو ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران مستقر در جهاد کشاورزی سمنان، با اعلام این خبر با اشاره به توزیع ۷۰ هزار تن کنسانتره دامی در شهرستان گفت: این میزان کنسانتره دامی طی سال گذشته توسط پنج کارخانه خوراک دام تولید شده است.
وی افزود: تمامی این نهادهها میان تولیدکنندگان واحدهای دامی شهرستان سمنان توزیع شده و نقش مهمی در تأمین خوراک دام و طیور ایفا کرده است.
مدیر جهاد کشاورزی سمنان تأکید کرد: تأمین و حمل این نهادهها با هدف جلوگیری از رکود واحدهای تولیدی و تداوم فعالیت دامداران و مرغداران انجام شده است.
جورابلو خاطرنشان کرد: این فرآیند با پیگیریهای مستمر و نظارت لحظهبهلحظه مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان صورت گرفته است.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان گفت: در حال حاضر پنج واحد تولید خوراک دام و طیور با ظرفیت اسمی بیش از ۱۵۰ هزار تن در سال در شهرستان سمنان فعال هستند.
مدیر جهاد کشاورزی سمنان تصریح کرد: این واحدها بهصورت تخصصی در زمینه تولید کنسانتره دامی، خوراک طیور و آبزیان فعالیت میکنند.
جورابلو در پایان با تأکید بر اهمیت تولید داخلی خوراک دام اظهار داشت: توجه به این صنعت، از راهبردهای اساسی بخش کشاورزی در تحقق امنیت غذایی پایدار کشور است و حمایت از تولیدکنندگان این حوزه میتواند نقش مؤثری در مقابله با بحرانهایی مانند جنگ و تحریم ایفا کند.
