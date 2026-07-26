به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان انصاری با اشاره به عملکرد صنعت طیور این شهرستان در تیرماه سال جاری، اظهار کرد: صنعت طیور بندرعباس با فعالیت ۱۵ واحد تولیدی موفق به تولید ۵۲۰ هزار و ۶۵۲ کیلوگرم گوشت سفید شد که این میزان تولید از طریق ۲۳۶ هزار و ۶۶۰ قطعه جوجه‌ریزی در این واحدها محقق شده است.

وی تأکید کرد: این حجم از تولید در راستای برنامه‌های راهبردی برای ارتقای امنیت غذایی و تأمین نیاز پروتئینی شهروندان تحقق یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس با اشاره به نقش کلیدی نظارت‌های تخصصی، افزود: پایش مستمر تمامی مراحل پرورش از جمله واکسیناسیون و رعایت دقیق ضوابط بهداشتی در این ۱۵ واحد زمینه‌ساز دستیابی به این تولید با کیفیت مطلوب بوده است.

انصاری، خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان با هدف حمایت همه جانبه از تولید کنندگان و پایداری صنعت طیور، رفع موانع تولید و افزایش بهره‌وری واحدها را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.