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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

تولید ۵۲۰ تن گوشت سفید با جوجه‌ریزی ۲۳۶ هزار قطعه‌ای در بندرعباس

تولید ۵۲۰ تن گوشت سفید با جوجه‌ریزی ۲۳۶ هزار قطعه‌ای در بندرعباس

بندرعباس - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس گفت: در تیرماه سال جاری ۵۲۰ هزار و ۶۵۲ کیلوگرم گوشت سفید با فعالیت ۱۵ واحد پرورش طیور و ۲۳۶ هزار و ۶۶۰ قطعه جوجه‌ریزی در بندرعباس تولید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان انصاری با اشاره به عملکرد صنعت طیور این شهرستان در تیرماه سال جاری، اظهار کرد: صنعت طیور بندرعباس با فعالیت ۱۵ واحد تولیدی موفق به تولید ۵۲۰ هزار و ۶۵۲ کیلوگرم گوشت سفید شد که این میزان تولید از طریق ۲۳۶ هزار و ۶۶۰ قطعه جوجه‌ریزی در این واحدها محقق شده است.

وی تأکید کرد: این حجم از تولید در راستای برنامه‌های راهبردی برای ارتقای امنیت غذایی و تأمین نیاز پروتئینی شهروندان تحقق یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس با اشاره به نقش کلیدی نظارت‌های تخصصی، افزود: پایش مستمر تمامی مراحل پرورش از جمله واکسیناسیون و رعایت دقیق ضوابط بهداشتی در این ۱۵ واحد زمینه‌ساز دستیابی به این تولید با کیفیت مطلوب بوده است.

انصاری، خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان با هدف حمایت همه جانبه از تولید کنندگان و پایداری صنعت طیور، رفع موانع تولید و افزایش بهره‌وری واحدها را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

کد مطلب 6899475

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