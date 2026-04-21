۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۳۴

هشدار شورای امنیت روسیه به مولداوی

دبیر شورای امنیت روسیه هشدار داد: تلاش‌ها برای حل مسئله ترانس‌نیستریا از طریق نظامی و جایگزینی نیروهای حافظ صلح روسی با نیروهای غربی، پیامدهای منفی برای مولداوی به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «سرگئی شویگو»، دبیر شورای امنیت روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: مولداوی به طور فزاینده‌ ای در حال توسعه همکاری خود با ناتو و اعضای آن است.

دبیر شورای امنیت روسیه در این خصوص ادامه داد: کیشینوف با حمایت اتحادیه اروپا در تلاش است تا نیروهای روسیه را از ترانس‌ نیستریا بیرون کند. تلاش‌ ها برای حل مسئله ترانس‌ نیستریا از طریق نظامی و جایگزینی نیروهای حافظ صلح روسی با نیروهای غربی، پیامدهای منفی برای مولداوی به دنبال خواهد داشت.

«سرگئی شویگو»، سپس اضافه کرد: روسیه در صورت لزوم از تمام روش‌ های موجود برای محافظت از شهروندان روسی در مولداوی مطابق با قانون اساسی استفاده خواهد کرد.

