هشدار شورای امنیت روسیه به مولداوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «سرگئی شویگو»، دبیر شورای امنیت روسیه امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد: مولداوی به طور فزاینده‌ ای در حال توسعه همکاری خود با ناتو و اعضای آن است.

دبیر شورای امنیت روسیه در این خصوص ادامه داد: کیشینوف با حمایت اتحادیه اروپا در تلاش است تا نیروهای روسیه را از ترانس‌ نیستریا بیرون کند. تلاش‌ ها برای حل مسئله ترانس‌ نیستریا از طریق نظامی و جایگزینی نیروهای حافظ صلح روسی با نیروهای غربی، پیامدهای منفی برای مولداوی به دنبال خواهد داشت.

«سرگئی شویگو»، سپس اضافه کرد: روسیه در صورت لزوم از تمام روش‌ های موجود برای محافظت از شهروندان روسی در مولداوی مطابق با قانون اساسی استفاده خواهد کرد.