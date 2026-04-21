به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه سی‌ان‌ان به نقل از منابع آگاه فاش کرد که ارتش آمریکا در طول جنگ با ایران، ذخیره اصلی موشک‌های خود را به شدت مصرف کرده است.

بر اساس گزارش سی ان ان، ارتش آمریکا در طول جنگ، نیمی از ذخیره موشک‌ های نقطه‌زن و موشکهای تاد و پاتریوت را مصرف کرده است.

منابع آگاه در شرح جزئیات این آمار گفتند: ارتش آمریکا در طول جنگ علیه ایران، یک‌ سوم ذخیره موشک‌های تاماهاوک و ۲۰ درصد از موشک‌ های کروز دوربرد، حدود ۴۵٪ از موشک‌های تهاجمی دقیق (PrSM)، حداقل نیمی از رهگیرهای تاد THAAD و نزدیک به ۵۰٪ از موشک‌های پاتریوت خود را استفاده کرده است.

آنها تأکید کردند: کاهش ذخایر موشکی این خطر را در پی دارد که اگر جنگی در چند سال آینده رخ دهد، مهمات جنگی برای مقابله با آن احتمالا تمام خواهد شد.

در گزارش سی ان ان همچنین به این نکته اشاره شده است که پیش بینی می شود جبران کمبود موشک‌های پدافندی ارتش آمریکا ۴ تا ۵ سال طول بکشد.

خبرگزاری بلومبرگ هم در گزارشی اعلام کرد: نیروی دریایی آمریکا قصد دارد موشک های پاتریوت را روی کشتی ها مستقر کند تا از آنها در برابر هواپیماهای بدون سرنشین و موشک ها محافظت کند.