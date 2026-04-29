آمریکا حدود ۳ میلیارد دلار برای جبران کاهش ذخایر موشکی هزینه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری روسی ریانووستی در گزارشی نوشت: ارتش آمریکا در پی کاهش ذخایر موشکی خود در جریان جنگ علیه ایران، برای سال مالی ۲۰۲۷ درخواست خرید ۳۸۸ موشک تاماهاوک و اس ام-۶ را ثبت و ارائه کرده است.
براساس این گزارش، ارزش کل درخواست برای برنامه قابلیت میانبرد ۲.۷ میلیارد دلار است، یعنی ۳۲ برابر بیش از ۸۲.۴ میلیون دلاری که در سال ۲۰۲۶ درخواست شده بود.
بر اساس تحلیل مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی (CSIS) نیروهای آمریکایی در طول ۳۹ روز جنگ علیه ایران از هزاران موشک کروز، موشکهای رهگیر و سیستمهای پیشرفته رهگیری استفاده کردند که بسیار فراتر از تخمینهای اولیه بود. در میان سیستمهایی که به طور ویژه آسیب دیدهاند، برخی از اجزاء سیستم دفاع هوایی و موشکی آمریکا قرار داشتند: موشکهای کروز تاماهاک، موشکهای رهگیر پاتریوت، سیستمهای THAAD و موشکهای SM-۳ و SM-۶.
بر اساس این گزارش، این سیستمها برای یک صحنه عملیات واحد در نظر گرفته نشدهاند، بلکه حتی در سناریوهای بسیار گستردهتر، داراییهای راهبردی برای آمریکا محسوب میشوند. برآورد شده که یک موشک تاماهاک تقریباً ۲.۶ میلیون دلار، یک موشک SM-۳ تقریباً ۲۸.۷ میلیون دلار، یک SM-۶ تقریباً ۵.۳ میلیون دلار، یک سیستم THAAD تقریباً ۱۵.۵ میلیون دلار و یک موشک پاتریوت تقریباً ۳.۹ میلیون دلار هزینه داشته باشد.
