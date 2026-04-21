به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمانپور،شامگاه سهشنبه،با حضور در اجتماعات شبانه ری، با اشاره به جنایتهای رژیم صهیونیستی و اقدامات تروریستی دولت آمریکا، اظهار داشت: دشمنان بار دیگر چهره واقعی خود را نشان دادند، اما پاسخ قاطع ملت ایران آنان را ناامید کرد. وی با ابراز تواضع در برابر مردم کهریزک گفت: در برابر عظمت، ایمان و غیرت شما جز تعظیم و بوسه بر دستانتان کاری شایسته نیست؛ ما خدمتگزاران خاک پای شما هستیم.
فرماندار ری با بیان اینکه دشمنان تصور میکردند با فشار نظامی و اقتصادی ملت ایران را به عقبنشینی وادار کنند، افزود: حضور حماسی مردم و ایثارگری نیروهای مسلح، همه محاسبات آنان را برهم زد و حتی پایگاهها و تجهیزات پیشرفته دشمن نابود شد.
سلیمانپور مجاهدتهای ملت ایران را ثمرآفرین خواند و تصریح کرد: ایران اسلامی نه تنها در برابر تحریمها ایستادگی کرد، بلکه در عرصههای علمی، دفاعی و فناوری به جایگاه قدرتهای برتر جهان دست یافت. وی با اشاره به تأثیرگذاری ایران بر معادلات بینالمللی خاطرنشان کرد: تنها بستن ۴۸ روزه تنگه هرمز به دنیا فهماند که ملت ایران چگونه معادلات جهانی را تغییر میدهد.
فرماندار ری در بخش دیگری از سخنان خود به نقش جبهه مقاومت پرداخت و گفت: بسیاری از کسانی که پیشتر از حمایت ایران از محور مقاومت انتقاد داشتند، امروز به کارآمدی آن معترفند؛ حمایت از ملتهای مظلوم، آموزه مکتب عاشورا و دستور الهی است. همانگونه که امام حسین (ع) برای نجات امت خود قیام کرد، ملت ایران نیز دفاع از مظلوم را وظیفه خود میداند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه همه پیروزیها حاصل بصیرت، ایمان، شجاعت و ایستادگی ملت ایران است، خاطرنشان کرد: ملت ما با تکیه بر ظرفیتهای بومی و آموزههای انقلاب اسلامی به جهانیان اثبات کرد که اراده الهی و عزم مردم از هر سلاح و فناوری برتر است.
