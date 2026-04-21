۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲

آیت الله لائینی: پیام مردم در خیابان مقاومت است

آیت الله لائینی: پیام مردم در خیابان مقاومت است

رامسر- نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: نظر و صدای مردم در خیابان پیام مقاومت است نه توقف و سکوت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی سه شنبه شب در تجمع مردمی شهرستان رامسر با تأکید بر عدم اعتماد به آمریکا گفت: از برجام تا امروز مذاکره با آمریکا برای ما جز شر و بدی نتیجه ای نداشته است و از این منظر زمزمه های کنونی شایسته نیست.

وی با اشاره به جنایت آمریکا در مدرسه میناب و نقش ترامپ در فجایع جزیره اپستین افزود: رسانه ها در دست جنایتکاران است و اینگونه جنایات خودشان را می پوشانند.

امام جمعه ساری تاکید کرد: صدای مردم و خیابان، صدای مقاومت جانانه است، نه توقف.

آیت الله لائینی همچنین هشدار داد: اگر عزت و استقلال را حفظ نکنیم، ذلت و سازش هزینه بسیار سنگین تری از شهادت دارد.

وی تصریح کرد: امروز همه این اقتدار به برکت ولایت فقیه است؛ دشمنان هم فهمیده اند که ولایت فقیه، مهمترین عامل حفظ ایران است.

کد مطلب 6807675

