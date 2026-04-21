آیت الله لائینی: پیام مردم در خیابان مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی سه شنبه شب در تجمع مردمی شهرستان رامسر با تأکید بر عدم اعتماد به آمریکا گفت: از برجام تا امروز مذاکره با آمریکا برای ما جز شر و بدی نتیجه ای نداشته است و از این منظر زمزمه های کنونی شایسته نیست.

وی با اشاره به جنایت آمریکا در مدرسه میناب و نقش ترامپ در فجایع جزیره اپستین افزود: رسانه ها در دست جنایتکاران است و اینگونه جنایات خودشان را می پوشانند.

امام جمعه ساری تاکید کرد: صدای مردم و خیابان، صدای مقاومت جانانه است، نه توقف.

آیت الله لائینی همچنین هشدار داد: اگر عزت و استقلال را حفظ نکنیم، ذلت و سازش هزینه بسیار سنگین تری از شهادت دارد.

وی تصریح کرد: امروز همه این اقتدار به برکت ولایت فقیه است؛ دشمنان هم فهمیده اند که ولایت فقیه، مهمترین عامل حفظ ایران است.