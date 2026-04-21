به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه سه شنبه در اجتماع اقتدار مردم گرمسار در میدان امام (ره) با بیان اینکه در جنگ تحمیلی ۸ ساله اگر مردم آگاه و انقلابی در صحنه نبودند، انقلاب اسلامی هرگز به پیروزی نمیرسید، بیان کرد: مردمی با دستهای خالی اما با ایمان راسخ به خداوند و با لبیک به ندای رهبر کبیر انقلاب توانستند دیکتاتوری چند دههای حاکم بر کشور را پایان دهند.
وی با اشاره به نقش مردم در دوران دفاع مقدس گفت: هرچند نیروهای ارتش و سپاه با رشادت در میدان نبرد حضور داشتند، اما زمانی که امام خمینی(ره) بر حضور مردم و بسیج تأکید کردند، مردم فوجفوج به جبههها رفتند و با تشکیل گردانها و گروهانهای بسیجی، سرنوشت جنگ را تغییر دادند و بسیاری از عملیاتها و پیروزیهای بزرگ با حضور همین نیروهای مردمی رقم خورد.
فرماندار گرمسار ادامه داد: پس از جنگ نیز کشور با تحریمها، فشارها و توطئههای مختلف مواجه شد، اما با صبر، استقامت و حضور مردم از این چالشها عبور کرد.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاستهای تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی گفت: این رژیم از زمان تشکیل خود در سال ۱۹۴۸ تاکنون به کشورهای متعددی حمله کرده و در بسیاری از موارد به دلیل نبود پشتوانه مردمی در آن کشورها به اهداف خود رسیده است، اما در برابر ایران اسلامی به دلیل حضور و پشتیبانی مردم با شکست و بنبست مواجه شده است.
وی با اشاره به نقش رهبری در هدایت کشور تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران به برکت هدایتهای حکیمانه مقام معظم رهبری و همراهی مردم به درختی تنومند تبدیل شده که سایه آن بر جهان گسترده شده است.
فرماندار گرمسار خطاب به مردم حاضر در این اجتماع گفت: حضور پرشور شما در میدانها و خیابانها، پشتوانهای مهم برای دو جبهه اصلی کشور یعنی نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی است؛ نیروهای مسلح با هوشیاری کامل تحرکات دشمن را رصد میکنند و دستگاه دیپلماسی نیز در مسیر تأمین منافع ملی گام برمیدارد.
