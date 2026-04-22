حسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دوم اردیبهشت ماه روز زمین پاک نامگذاری شده است، اظهار کرد: امسال گرامیداشت روز و هفته زمین پاک با شعار «انرژی پاک، مرهم زخم زمین» برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این روز فرصتی است برای تکرار و گسترش استفاده از ظرفیت‌های انرژی‌های پاک، مانند انرژی‌های خورشیدی و بادی و همچنین موتورسیکلت‌های برقی که می‌توانند مرهمی بر زخم‌های زمین باشند.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان افزود: استفاده از سوخت‌های فسیلی اثرات زیان‌باری بر محیط زیست دارد و هرچه بتوانیم آن‌ها را با انرژی‌های پاک جایگزین کنیم، آلودگی، تخریب و ردپای انسانی کاهش می‌یابد که در نهایت به سلامت بهتر اکوسیستم منجر می‌شود.

پسماند تهدیدکننده سلامت محیط‌زیست است

اکبری با تاکید بر اینکه پسماند یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تهدیدکننده سلامت محیط زیست است، اضافه کرد: این تهدید امروزه یک مسئله جهانی محسوب می‌شود زیرا می‌تواند هم بر سلامت انسان و هم بر سلامت اکوسیستم‌های طبیعی اثرات مخرب بگذارد و ابعاد مختلفی از مدیریت پسماند را در بر می‌گیرد.

وی با بیان اینکه پسماندهای خانگی، شهری، صنعتی، پزشکی و کشاورزی به عنوان تهدیدهای اصلی سلامت مناطق چهارگانه شناخته می‌شوند، تصریح کرد: رهاسازی پسماندها در حاشیه مناطق، آلودگی ناشی از ترافیک و سکونتگاه‌های انسانی، همگی بر تنوع زیستی و سلامت طبیعی تأثیر مخرب دارند.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان با اشاره به برنامه‌های هفته زمین پاک در سال جاری گفت: یکی از مهم‌ترین این برنامه‌ها، برگزاری پویشی برای جمع‌آوری اصولی پسماند در محدوده بند شاخ کنار و تالاب بین المللی گاوخونی با همکاری شرکت آب منطقه‌ای در شهر ورزنه است تا آغازی بر حفظ کمی و کیفی حریم رودخانه‌ زاینده‌رود و دیگر رودخانه‌ها باشد.

اکبری ابراز کرد: همچنین برنامه‌های متنوعی با همکاری اداره روابط عمومی و آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره کل در هفته زمین پاک اجرا خواهد شد که یکی از مهم‌ترین این برنامه‌ها، پویش مشارکتی برای جمع‌آوری پسماند در پیرامون شهرها و مناطق طبیعی است که با حضور مردم و دستگاه‌های مختلف صورت می‌گیرد.

وی افزود: هدف از برگزاری این پویش‌ها، کاهش تولید زباله در مبدأ، تفکیک از مبدا و دفن اصولی است تا از سلامت محیط زیست و انسان‌ها محافظت شود.