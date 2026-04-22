فرزاد زندی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامههای امسال ادارهکل حفاظت محیطزیست کردستان با رویکرد تقویت استفاده از انرژیهای پاک و جبران آسیبهای محیطزیستی طراحی شده و تلاش شده است با همراهی مردم، دستگاههای اجرایی و گروههای مردمی، اثرگذاری این مناسبت افزایش یابد.
وی افزود: چهار محور اصلی برنامهها شامل ارتقای آموزش و آگاهی عمومی از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی، تولید و انتشار پیامهای محیطزیستی و حضور فعال در رسانهها، اجرای فعالیتهای اجتماعی مانند پاکسازی عرصههای طبیعی، ترویج کاهش مصرف پلاستیک و ظروف یکبار مصرف و همچنین حفاظت از منابع طبیعی از طریق کاشت نهال در قالب پویش درختکاری «سرو ایران» و احیای مناطق آسیبدیده است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست کردستان ادامه داد: در کنار برنامههای هفته زمین پاک، در طول سال نیز اقداماتی با محوریت آموزش، مدیریت پسماند و بازیافت، پیشگیری از آلودگی و تخریب خاک و احیای زیستبومها در دستور کار قرار دارد.
زندی در پایان تأکید کرد: امید داریم با همراهی مردم و نهادهای اجرایی، گامهای مؤثری در جهت توسعه فرهنگ حفاظت از زمین و حرکت به سمت انرژیهای پاک و ترمیم آسیبهای زیستمحیطی برداشته شود.
