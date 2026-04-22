به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی، بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نامگذاری دوم تا ششم اردیبهشت به نام هفته زمین پاک با شعار «انرژی پاک، مرهم زخم زمین» اظهار داشت: این هفته فرصت مغتنمی برای توجه به نقش فناوریهای نوین و انرژیهای تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی در کاهش گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی است.
وی افزود: پیشگیری از آلودگیها، مدیریت پسماند، جلوگیری از پراکندگی زباله، پاکسازی طبیعت، کاشت نهال و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست با همکاری سازمانهای مردم نهاد از برنامههای اصلی این هفته به شمار میرود.
رئیس اداره محیط زیست دماوند با تأکید بر اینکه فرماندار شهرستان بر اجرای برنامههای پاکسازی تأکید ویژه دارد، تصریح کرد: از تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط انتظار میرود در چارچوب شرح وظایف قانون مدیریت پسماند، نسبت به پاکسازی محدوده شهری، روستایی و حاشیه راهها اقدام جدی داشته باشند.
نظر شما