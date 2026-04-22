 بازگشایی محور کوهستانی منج - بارز پس از ریزش سنگ‌

به گزارش خبرنگار مهر، سعید خدابخشی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بارندگی‌های اخیر در شهرستان لردگان باعث ریزش چندین قطعه سنگ بسیار بزرگ از دامنه کوه و مسدود شدن کامل محور کوهستانی منج بارز شد؛ اما با اقدام سریع تیم‌های عملیاتی راهداری و استفاده از تجهیزات سنگین، این مسیر بار دیگر بر روی ترافیک گشوده شد.

وی گفت: شدت بارش‌های روزهای اخیر سبب ریزش تخته‌سنگ‌های عظیم‌الجثه از دامنه کوه‌های اطراف و انسداد کامل محور کوهستانی منج – بارز شد.

خدابخشی ادامه داد: بلافاصله پس از اعلام انسداد، گروه‌های عملیاتی راهداری به محل حادثه اعزام شدند. با به‌کارگیری پیکور، لودر و سایر ماشین‌آلات سنگین، عملیات خردایش و حمل سنگ‌های بزرگ بدون هیچ وقفه‌ای آغاز گردید.

خدابخشی با اعلام اینکه در حال حاضر تردد در محور منج – بارز برقرار است، تأکید کرد: ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز و مستعد ریزش همچنان ادامه دارد. از همه رانندگان و کاربران جاده‌ای خواسته می‌شود در زمان بارندگی و لغزندگی مسیر، با سرعت مطمئنه و احتیاط بیشتر از این محورهای کوهستانی عبور کنند.