به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز بهرهبرداری سامانه اعلام بار مجازی ویژه حمل محصولات معدنی خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف توزیع عادلانه بار و در پی درخواست جمع کثیری از رانندگان استان اجرا شده است و تاکنون بیش از دو هزار راننده در آن ثبتنام کردهاند.
وی افزود: سامانه اعلام بار مجازی حمل محصولات معدنی با همکاری تشکلهای صنفی شرکتهای حملونقل و این ادارهکل راهاندازی و به بهرهبرداری رسیده و با استقبال گسترده رانندگان مواجه شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان ادامه داد: اجرای این طرح نقش مؤثری در توزیع عادلانه اعلام بار، کاهش ازدحام و تسهیل فرایند حملونقل محصولات معدنی استان داشته و موجب افزایش رضایتمندی فعالان این بخش شده است.
وی با اشاره به کارکرد روزانه سامانه گفت: جمع زیادی از رانندگان و مالکان ناوگان حملونقل کالای استان، محصولات معدنی خود را از طریق سامانه «اعلام بار (EBL)» دریافت و رزرو میکنند که نتیجه آن رضایت قابلتوجه رانندگان و شرکتهای حملونقل است.
پرورشی بیان کرد: هم اکنون بهطور میانگین روزانه بیش از ۴۰ نفر بهصورت برخط از این سامانه استفاده کرده و جابهجایی محصولات معدنی خود را ثبت و رزرو میکنند که بیانگر استقبال فعالان این حوزه از خدمات هوشمند حملونقل در استان است.
