۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۴

راه‌اندازی سامانه اعلام بار مجازی حمل محصولات معدنی در همدان

همدان- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان از آغاز بهره‌برداری سامانه اعلام بار مجازی ویژه حمل محصولات معدنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز بهره‌برداری سامانه اعلام بار مجازی ویژه حمل محصولات معدنی خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف توزیع عادلانه بار و در پی درخواست جمع کثیری از رانندگان استان اجرا شده است و تاکنون بیش از دو هزار راننده در آن ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: سامانه اعلام بار مجازی حمل محصولات معدنی با همکاری تشکل‌های صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل و این اداره‌کل راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسیده و با استقبال گسترده رانندگان مواجه شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان ادامه داد: اجرای این طرح نقش مؤثری در توزیع عادلانه اعلام بار، کاهش ازدحام و تسهیل فرایند حمل‌ونقل محصولات معدنی استان داشته و موجب افزایش رضایتمندی فعالان این بخش شده است.

وی با اشاره به کارکرد روزانه سامانه گفت: جمع زیادی از رانندگان و مالکان ناوگان حمل‌ونقل کالای استان، محصولات معدنی خود را از طریق سامانه «اعلام بار (EBL)» دریافت و رزرو می‌کنند که نتیجه آن رضایت قابل‌توجه رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل است.

پرورشی بیان کرد: هم اکنون به‌طور میانگین روزانه بیش از ۴۰ نفر به‌صورت برخط از این سامانه استفاده کرده و جابه‌جایی محصولات معدنی خود را ثبت و رزرو می‌کنند که بیانگر استقبال فعالان این حوزه از خدمات هوشمند حمل‌ونقل در استان است.

کد مطلب 6807827

