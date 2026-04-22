بارش‌ ۵۰.۵ میلی متری باران در منطقه درغک کهگیلویه

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی بهره مند از بارشهای گسترده باران در نقاط مختلف استان تا صبح چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: بیشترین میزان بارش تاکنون در منطقه درغک دیشموک با ۵۰.۵ میلیمتر ثبت شده است.
وی افزود: پس از آن امامزاده علی با ۴۲ میلیمتر و دیشموک با ۴۰ میلیمتر بیشترین بارندگی را داشته و سایر مناطق نیز به ترتیب شامل چشمه جیوری میانتنگان ۳۸، جوکار ۳۶.۵، سرآسیاب یوسفی ۳۶، ممبی ۳۴ و مارگون ۳۳ میلیمتر بوده است.
به گفته رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان مناطق لوداب، امیرآباد بابکان و علی کرمی دمچنار نیز هر یک شاهد بارش ۳۰ میلیمتر باران بودهاند و در نقاط سیرون شبلیز، تنگ رواق و تنگ پیرزال بین ۲۴ تا ۲۹ میلیمتر بارش ثبت شده است.
وی تاکید کرد: در بخشهایی از استان مانند برم سبز، وزگ و لیکک بارشها به ۲۴ میلیمتر رسید و مناطقی همچون سوق، سرفاریاب، ستنگان و قلعه رئیسی نیز هر یک شاهد ۲۳ میلیمتر بارش بودند. مناطق سی سخت با ۲۲.۵ میلیمتر، گنجگون و پراشکفت ۲۲ میلیمتر و تنگ سرخ ۲۲ میلیمتر بارش گزارش شده است.
بهره مند ادامه داد: سایر نقاط استان از جمله موگرمون، قلعه دختر و لنده بین ۲۰ تا ۲۱ میلیمتر باران دریافت کردهاند، در حالی که دهدشت و ده برایی به ترتیب ۱۸.۳ و ۱۸ میلیمتر بارش داشتهاند. کمترین میزان بارش نیز در مناطق کوشک برآفتاب ۸.۵ میلیمتر و تنگ تامرادی و لیشتر به ترتیب ۷ و ۵.۳ میلیمتر ثبت شده است.
نظر شما