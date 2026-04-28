به گزارش خبرگزاری مهر، ولی بهرهمند با اشاره به اینکه بیشترین میزان بارش باران تا عصر سه شنبه ساعت۱۸:۳۰ مربوط به دهستان کریک با ۳۳ میلیمتر ثبت شد، اظهار کرد: پس از آن دیل با ۳۱ میلیمتر و سیسخت با ۲۸.۱، تل گاه ۲۸ و علی کرمی دمچنار و لیراب با ۵ میلیمتر به صورت متغییر باران بارید.
وی تاکید کرد: مناطق میانی مانند سیرون شبلیز، پراشکفت و پاتاوه به ترتیب با ۲۷، ۲۶ و ۲۵ میلیمتر بارش مواجه شدند و مناطق جنوبی و غربی استان از جمله دوگنبدان و لنده نیز بارشی بین ۷.۵ تا ۹ میلیمتر را تجربه کردند.
رئیس مرکز هواشناسی تاکید کرد که ادامه این بارشها میتواند به بهبود منابع آبی و افزایش رطوبت خاک در استان کمک کند و از کشاورزان و مردم خواست برای جلوگیری از خسارات احتمالی، مراقبتهای لازم را انجام دهند.
