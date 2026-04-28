۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۳

دهستان کریک با ۳۳ میلی‌متر پیشتاز بارش‌ها در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-رئیس مرکز هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: براساس اعلام دستگاه های باران سنجی، بیشترین بارش‌در دهستان کریک با ۳۳ میلی‌متر به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی بهره‌مند با اشاره به اینکه بیشترین میزان بارش باران تا عصر سه شنبه ساعت۱۸:۳۰ مربوط به دهستان کریک با ۳۳ میلی‌متر ثبت شد، اظهار کرد: پس از آن دیل با ۳۱ میلی‌متر و سی‌سخت با ۲۸.۱، تل گاه ۲۸ و علی کرمی دمچنار و لیراب با ۵ میلی‌متر به صورت متغییر باران بارید.

وی تاکید کرد: مناطق میانی مانند سیرون شبلیز، پراشکفت و پاتاوه به ترتیب با ۲۷، ۲۶ و ۲۵ میلی‌متر بارش مواجه شدند و مناطق جنوبی و غربی استان از جمله دوگنبدان و لنده نیز بارشی بین ۷.۵ تا ۹ میلی‌متر را تجربه کردند.

رئیس مرکز هواشناسی تاکید کرد که ادامه این بارش‌ها می‌تواند به بهبود منابع آبی و افزایش رطوبت خاک در استان کمک کند و از کشاورزان و مردم خواست برای جلوگیری از خسارات احتمالی، مراقبت‌های لازم را انجام دهند.

