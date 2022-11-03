تداوم بارش باران در خوزستان / ‏بارش ‬۷۶ میلی متری در «شیوند»

محمد سبزه زاری در گفت و گو با اظهار کرد: از امروز همچنان فعالیت سامانه بارشی در استان خوزستان به صورت رگبار باران، رعد و برق، وزش بادهای متوسط گاهی تندبادهای لحظه ای، احتمال ریزش تگرگ به ویژه در مناطق شرق و جنوب شرق استان ادامه دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان خبر داد: از فردا بارشهای پراکنده در ارتفاعات استان دور از انتظار نخواهد بود.

وی عنوان کرد: همچنین از فردا و پس فردا وقوع پدیده مه یا مه رقیق در مناطق جنوب، غرب و مرکز استان خوزستان پیش بینی می شود.

سبزه زاری بیان کرد: شمال خلیج فارش هم از امروز مواج همراه با رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در خصوص میزان بارش باران در شبانه روز گذشته در استان تصریح کرد: میزان بارش باران در شیوند ۷۶ میلی متر، دهدز ۶۵.۸ میلی متر، مال آقا ۶۴ میلی متر و ایذه ۵۴.۱ میلی متر گزارش شده است.

وی افزود: میزان بارش باران در شبانه روز گذشته در سراک ۳۶.۵ میلی متر، قلعه تل ۲۷ میلی متر، امیدیه ۲۶.۵ میلی متر، سوسن و پیرموسی ۲۴ میلی متر، امامزاده عبدالله ۲۳، بهبهان ۲۱.۸ میلی متر و باغ‌ملک ۲۰ میلی متر ثبت شده است.

سبزه زاری ادامه داد: همچنین میزان بارش ها در رامهرمز ۱۹.۸ میلی متر، آغاجاری ۱۹.۵ میلی متر، ماهشهر ۹.۳ میلی متر، مسجدسلیمان ۷.۷ میلی متر، هندیجان ۴.۷ میلی متر، شادگان ۴.۲ میلی متر، حسینیه ۳.۴ میلی متر و لالی ۳.۳ میلی متر گزارش شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: همچنین میزان بارش باران در آبادان ۲.۱ میلی متر، دزفول ۱.۸ میلی متر، شوش ۱.۵ میلی متر، کشاورزی اهواز ۱.۴ میلی متر، شوشتر ۱.۳ میلی متر، گتوند ۱.۲ میلی متر، اهواز ۰.۵ میلی متر و بستان ۰.۲ میلی متر ثبت شد.

وی اظهار کرد: در شبانه روز گذشته امیدیه با ۳۳.۷ و دهدز با ۹.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط در خوزستان گزارش شده اند.

سبزه زاری بیان کرد: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۳۰.۱ و حداقل به ۱۹.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.