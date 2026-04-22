کرامتی: وضعیت استان زنجان در تأمین گوشت مرغ مطلوب است

اکبر کرامتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تولید و ذخیره مرغ در این استان، گفت: سردخانههای استان کاملاً از مرغ منجمد اشباع شده و دیگر هیچ ظرفیتی برای ذخیرهسازی بیشتر وجود ندارد.
وی با بیان اینکه مصرف داخلی زنجان تنها ۵۰ درصد تولید سالانه این استان را تشکیل میدهد، گفت: مازاد تولید روزانه به عنوان پشتیبان روانه بازار تهران میشود.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به پیشینه صنعت طیور در زنجان، تصریح کرد: این استان همواره جزو مناطق سالم کشور در زمینه پرورش طیور بوده و مازاد بر نیاز خود تولید داشته است.
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون به طور میانگین روزانه ۵۶.۵ تن مرغ روانه بازار شده که نشاندهنده توان بالای استان در تأمین نیاز داخلی و پشتیبانی از سایر مناطق است.
علت افزایش قیمت مرغ؛ نوسان ارز نهادهها
کرامتی در تبیین نوسانات اخیر قیمت مرغ گفت: تأمین نهادههای دامی از طریق ارز مبادلهای انجام میشود و متأسفانه با شروع جنگ رمضان و حملات دشمن صهیونیستی، بازار ارز دچار نوسان شدید شد و قیمت ارز مبادلهای به کانال ۱۳۰ هزار تومان رسید که طبیعتاً هزینه تمامشده نهادهها و در نتیجه قیمت مرغ را افزایش داد.
وی تأکید کرد: آنچه در بازار رخ داده، ناشی از افزایش قیمت نهادههاست و هیچ گونه کمبودی در تولید یا خود نهادهها وجود ندارد و مردم نگران نباشند.
مدیرکل جهادکشاورزی استان زنجان با اشاره به اقدام دولت برای کنترل بازار افزود: از اول فروردین ماه تاکنون بیش از ۳۰ هزار تن انواع نهادههای دامی وارد استان شده است که خوشبختانه اثر این اقدامات در حال نمایان شدن است و به تدریج قیمت مرغ و تخممرغ به سمت تعادل پیش میرود.
وی ابراز امیدواری کرد: با مدیریت بهتر و بارگذاری جدید نهادهها در بازارگاه، ظرفیت کاهش بیشتر قیمت وجود دارد و تمهیدات لازم برای تأمین نیازهای مردم اندیشیده شده است.
کرامتی وضعیت ذخایر نهاده را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: حتی در طول جنگ نیز نیازی نشد از نهادهای ذخیره استراتژیک استفاده کنیم و هیچ نگرانی برای تأمین بلندمدت نهاده در استان وجود ندارد.
