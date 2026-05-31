به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی استانداری همدان اعلام کرد: سفر سهروزه رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران به ژنو، به دعوت فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلالاحمر، با هدف طرح ابعاد انسانی جنگ تحمیلی اخیر، پیگیری حقوق آسیبدیدگان و امدادگران و توسعه همکاریهای بشردوستانه انجام شد.
بر اساس این گزارش، در جریان این سفر، رئیس جمعیت هلالاحمر ایران در نشستها و دیدارهای متعدد با مسئولان ارشد فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلالاحمر، کمیته بینالمللی صلیب سرخ، مسئولان سازمان ملل متحد و برخی نمایندگان و مدیران نهادهای بینالمللی، ضمن تشریح اقدامات هلالاحمر ایران در حوزه امداد، درمان و حمایت از آسیبدیدگان جنگ، بر ضرورت صیانت از حقوق بینالملل بشردوستانه تأکید کرد.
در این دیدارها، مستنداتی از حملات علیه غیرنظامیان، مراکز انسانی و امدادگران ایرانی ارائه شد و در بخشی از برنامه، ۴۰۰ قطعه فیلم و عکس از حمله به سردخانه شرکت پشتیبانی امور دام استان همدان نیز در محل فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلالاحمر به نمایش درآمد.
ارائه این مستندات در پی بازدید یکم خردادماه استاندار همدان و رئیس جمعیت هلالاحمر کشور از سردخانه آسیبدیده انجام شد؛ در این بازدید، مقرر شد تصاویر گردآوریشده توسط ستاد مستندسازی جنگ در اختیار پیرحسین کولیوند قرار گیرد تا در سفر به ژنو بهعنوان سند حمله به مراکز غیرنظامی ارائه شود.
در جریان بازدید میدانی از سردخانه، حمید ملانوریشمسی استاندار همدان و پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلالاحمر کشور از تأسیساتی بازدید کردند که محل نگهداری ذخایر راهبردی پروتئینی و مرغ مورد نیاز مردم بوده و در جریان جنگ رمضان هدف حمله دشمن آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفته است.
کولیوند در حاشیه این بازدید با قدردانی از اقدامات انجامشده، بر آمادگی کامل جمعیت هلالاحمر برای پشتیبانی و همراهی در شرایط مختلف تأکید کرد.
در این گزارش همچنین آمده است: با اقدامات انجامشده از سوی مدیریت استان و دستگاههای اجرایی، محمولههای مرغ منجمد ذخیرهشده در این سردخانه حفظ شد و از نابودی این ذخایر جلوگیری به عمل آمد.
