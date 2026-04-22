به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری صبح چهارشنبه در جلسه کمیسیون فنی، عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک اظهار کرد: با توجه به تکمیل پروژه پارکینگ آقاجانی بیگ، راه اندازی این پروژه از اقدامات ضروری است و شهرداری همدان در این زمینه باید هر چه سریعتر اقدام کند.

وی با اشاره به معضلات ترافیکی، به‌ویژه در محدوده رینگ نخست شهر و کمبود پایانه و پارک‌سوار تاکسی، ادامه داد: باید با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه نسبت به ساماندهی ترافیک رینگ اول شهر و ایجاد پارک‌سوار اقدام شود.

رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای شهر همدان با بیان اینکه همه جوانب اجرای طرح ایجاد پارک سوار باید سنجیده و فرایند اجرایی آن باید در سریع‌ترین زمان ممکن آغاز شود، اضافه کرد: از ابتدای فعالیت شورای ششم، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه پایانه‌های حمل‌ونقل عمومی تأکیدی ویژه داشته‌ایم.

وی همچنین به مشکلات پیاده راه اکباتان اشاره کرد و افزود: استفاده از پارک‌سوارها (پایانه‌های تاکسی) راهکاری مؤثر برای کاهش ترافیک شهری است که علاوه بر آن، در رونق اقتصادی پیاده‌راه اکباتان نیز نقشی کلیدی ایفا خواهد کرد.

حیدری همچنین از صدور پلاک خودروهای ون جدید نوسازی‌شده خبر داد و گفت: اقدامات صورت‌گرفته در حوزه حمل و نقل عمومی شایسته تقدیر است.

وی با اشاره به رویکرد حمایتی شورای ششم نسبت به حمل‌ونقل عمومی افزود: این شورا نگاهی حمایتی به حوزه حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه در زمینه نرخ‌گذاری و نوسازی ناوگان داشته است.

مشکل تاکسی‌های همدان نبود پارک‌سوار است

علی اکبر نظری رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان در ادامه در این جلسه با اشاره به معضلات ناوگان تاکسیرانی گفت: مشکل کنونی تاکسی‌های این شهر، نبود پارک‌سوار است و می‌طلبد این پایانه‌ها در چهار منطقه شهر ایجاد شود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات پیاده‌راه اکباتان نیز دقیقاً همین مسئله است و با توجه به موقعیت گردشگری این محدوده، ایجاد پارک‌سوار در آن ضروری بوده و باید بر اساس طرح تفضیلی اقدام شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه شهرداری موظف است فضای مناسب برای ایجاد پارک‌سوار را تأمین کند، افزود: هرچند راهکارهای متعددی برای حل معضلات ترافیکی وجود دارد، اما به‌نظر می‌رسد عزم جدی برای این اقدام وجود ندارد.