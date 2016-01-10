به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفی شامگاه شنبه در کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی همدان با تأکید بر اینکه در انجام کارها باید مطالعات اساسی صورت گیرد، گفت: امسال شهرداری به منابع پیش‌بینی‌شده دست نیافت و درحالی‌که تنها ۱۰درصد نقدینگی دریافت کرده‌ایم ۷۰درصد پروژه‌ها به انجام رسیده است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری همدان بابیان اینکه وقتی منابع مالی ضعیف باشد توان اجرای عملیات نیز ضعیف خواهد بود، گفت: برخی پل‌های عابر پیاده شهر همدان از ۳ تا ۴ ماه پیش متوقف‌شده چراکه مشکل در هماهنگی با نهادهای تأسیساتی خدمات رسان است.

صوفی بابیان اینکه متأسفانه مشکل ناهماهنگی با شرکت برق همدان همچنان وجود دارد و هرروز خاموشی پل‌ها تکرار می‌شود، گفت: باید در اجرای طرح‌ها برمبنای طرح جامع پیش رفت.

وی بابیان اینکه در حوزه بخش خصوصی نمی‌توانیم موفق باشیم چراکه بخش خصوصی در حوزه ترافیک تنها به دنبال منافع خویش است، گفت: واگذاری اتوبوس‌های شهری به بخش خصوصی اشتباه بوده است.

منافع حوزه ترافیک شهرداری باید با منافع بخش خصوصی گره بخورد

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری همدان با تأکید بر اینکه منافع حوزه ترافیک شهرداری باید با منافع بخش خصوصی گره بخورد، ادامه داد: ۱۰۰ دستگاه اتوبوس به بخش خصوصی واگذار و گازوییل ارزان نیز به آن‌ها تحویل‌شده است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری همدان بابیان اینکه واگذاری اتوبوس به بخش خصوصی ازاین‌پس به‌صورت اجاره‌ای خواهد بود، افزود: بخش خصوصی اتوبوس‌رانی از درآمد کم ناراضی هستند و مشکلاتی مانند گرانی قطعات خودرو را عنوان می‌کنند.

صوفی با اشاره به راه‌اندازی خطوط جدید حمل‌ونقل و حذف خطوط اضافه نیز گفت: دولت در حوزه تاکسیرانی کاری نکرده چراکه ۱۷۰۰ دستگاه تاکسی فرسوده در شهر همدان وجود دارد.

وی بابیان اینکه درزمینهٔ ایجاد پایانه‌ها اگر منابع مالی در اختیار داشتیم بهتر عمل می‌کردیم، گفت: پل‌های عابر پیاده شهر باید به پله‌برقی مجهز شوند و این در حالی است که متأسفانه پله‌ها ایجاد نشده‌اند چراکه مشکل تأسیسات وجود دارد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری همدان با تأکید بر اینکه در حوزه ترافیک هر کار اجرایی خوبی اثرات مستقیم در ذهن مردم ایجاد می‌کند، گفت: در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها طرح پیاده راه خیابان‌های بوعلی و اکباتان همدان انجام خواهد شد.

روزانه ۲۵۰۰ تاکسی در میدان امام شهر همدان تردد می‌کنند

وی با تأکید بر اینکه در صورت اجرای طرح پیاده راه باید طرح در خیابان‌ها به‌صورت جداگانه اجرا شود و هم‌زمان در چهار خیابان اصلی دیگر رفت و آمد صورت پذیرد، گفت: روزانه ۲۵۰۰ تاکسی در میدان امام شهر همدان تردد می‌کنند که سهم هر خیابان حدود ۴۰۰تاکسی است.

صوفی بابیان اینکه باید معیشت و اقتصاد تاکسیران‌ها مدنظر باشد، گفت: در خصوص اتوبوس‌رانی و جانمایی اتوبوس‌ها در پیاده راه‌ها نیز باید در حوزه‌های ترافیک شهری برنامه‌ریزی صورت گیرد.

وی با اشاره به‌ضرورت ساخت پارکینگ‌ها، عنوان کرد: در حال حاضر منابع لازم برای حوزه حمل‌ونقل و ترافیک در اختیار نیست و حتی یک ریال از مبالغ درآمدی جرائم رانندگی در سال گذشته به سازمان ترافیک شهری پرداخته نشده است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری همدان بابیان اینکه برای احداث پارکینگ‌های جدید پیمانکارهای تازه‌نفس در نظر گرفته‌شده است، اضافه کرد: باید افراد صاحب‌نظر و متخصص وارد حوزه ترافیک شهری شوند.

وی در پایان با اشاره به اینکه شهرداری نسبت به کمبود منابع عملکرد خوبی داشته است، گفت: در حوزه اجرای بی آر تی منتظر مصوبه شورای عالی ترافیک استان هستیم.

عضو شورای شهر همدان نیز بابیان اینکه باید مسائل مطرح‌شده در حوزه بخش خصوصی علنی شود، گفت: گاهی مواقع ساختاری در شهرداری‌ها ایجاد می‌شود که فلسفه حمل‌ونقل و ترافیک را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

چرا باید حوزه‌ای که مسئولیت نظارتی دارد به‌صورت درآمدی عمل کند یا بالعکس؟

محمدرضا الیاسی بابیان اینکه چرا باید حوزه‌ای که مسئولیت نظارتی دارد به‌صورت درآمدی عمل کند یا بالعکس؟ افزود: ارائه طرح و نظارت هر دو در یک حوزه امکان‌پذیر نیست.

وی بابیان اینکه برخی مواقع اعتباری برای رسیدن به هدف مشخصی هزینه می‌شود اما نه‌تنها به هدف نمی‌رسیم بلکه اعتبار را هم از دست می‌دهیم، گفت: به‌عنوان نمونه پله‌برقی و آسانسور برای استفاده معلولین احداث می‌شود اما امکان حضور شخص معلول تا جلوی درب آسانسور یا پله‌برقی به دلیل ناهمواری‌های مسیر وجود ندارد.

الیاسی بابیان اینکه حوزه اجرایی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری باید اجازه دهد سایر حوزه‌ها نیز به مباحث ترافیکی وارد شوند، گفت: پیش از عنوان شدن طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهری بحث ساماندهی ناوگان اتوبوس‌رانی مطرح شد اما آن‌قدر طول کشید که دیگر نیازی به اجرای آن نبود اکنون نیز اجرای طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهری آن‌قدر طولانی شده که دیگر نیازها را برآورده نمی‌کند.

وی اضافه کرد: پیشنهاد‌ها ارائه‌شده در این زمینه مبنای درستی نداشته چراکه در طرح جامع ۶ خیابان اصلی همدان پیاده راه است بنابراین دیگر به پارک‌سوار نیازی نیست.

عضو شورای شهر همدان یادآور شد: در طرح بی آر تی نیز جزییات لازم ارائه نشده است.

اجرای طرح پیاده‌راه‌سازی و BRT مشکلات ترافیکی همدان را حل می‌کند

دیگر عضو شورای اسلامی شهر همدان نیز با بیان اینکه اجرای طرح پیاده‌راه‌سازی و BRT مشکلات ترافیکی همدان را حل می‌کند، اظهار داشت: شهرداری همدان باید برنامه زمانبندی اجرای پیاده‌راه سازی خیابان اکباتان و بوعلی را به شورای شهر اعلام کند.

علی رحیمی‌فر افزود: شهرداری ۱۵ روز فرصت دارد تا از شورای ترافیک استان مصوبه اجرای طرح پیاده‌راه‌سازی را بگیرد.

یکی دیگر از اعضای شورای شهر همدان نیز با اشاره به اینکه در سال گذشته در زمان بارش برف تاکسیداران کار نمی‌کردند، گفت: امسال این مشکل برطرف شده و با نظارت مناسب در زمان بارش برف و باران، تمام ناوگان تاکسیرانی فعال بود.

سید احمد حسنی‌حلم با اشاره به اینکه طرح جایگزینی تاکسی‌های فرسوده با نظارت دقیق انجام شود، بیان کرد: اجرای طرح پیاده‌راه‌سازی نیز در بین کارشناسان و مدیران مخالف و موافق دارد و با اجرای طرح می‌توان فواید طرح پیاده‌راه‌سازی را نشان داد.

مدیرعامل سازمان اتوبوس‌رانی شهرداری همدان نیز در این جلسه بابیان اینکه طرح واگذاری ناوگان اتوبوس‌رانی به بخش خصوصی در سال ۹۰ کلید خورده است، گفت: گروه خدمات شهری نگاهی دقیق و تخصصی به حوزه مباحث ترافیکی دارد.

پروژه بی آر تی شهر همدان اصلاً مطالعه نشده است

سید محمد پوروخشوری بابیان اینکه حوزه معاونت حمل‌ونقل شهرداری همدان یکی از بزرگ‌ترین حوزه‌هاست، عنوان کرد: پروژه بی آر تی شهر همدان اصلاً مطالعه نشده و ایرادهایی که عنوان می‌شود از سوی کارشناسان تخصصی ارائه نمی‌شود.

پوروخشوری با اشاره به اینکه طرح اجرای بی آر تی در دست انجام و مطالعه و بررسی است، گفت: اجرای طرح بی آر تی در خط یک، ۲ و ۳ هیچ‌گونه مشکلی ندارد.

وی با اشاره به اینکه شرح خدمات در بیشتر حوزه‌ها مطالعه نشده است، گفت: در حوزه کیفیت اتوبوس‌رانی یک دستگاه اتوبوس جدید نیز به ناوگان داده نشده و حال ۵۰ دستگاه اتوبوس مگاترانس و ۱۵ میلیارد تومان منابع برای اتوبوس‌های بی آر تی از کجا تأمین خواهد شد؟

مدیرعامل سازمان اتوبوس‌رانی شهرداری همدان با اشاره به اینکه کیفیت ناوگان اتوبوس‌رانی در دو سال اخیر بهتر شده است، افزود: تلفن ۲۱۳۱ و سامانه ۳۰۰۰۲۱۳۱ برای رسیدگی به شکایات شهروندان راه‌اندازی شده است.