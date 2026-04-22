به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از اتاق بازرگانی، سعید شجاعی معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت اظهار کرد: با توجه به آسیبهای مستقیم و غیرمستقیم جنگ رمضان به واحدهای تولیدی، ارائه راهکارهای عملیاتی و پرهیز از اقدامات جزیرهای در راستای تابآوری و بهعبارتی بقای کسبوکارها الزامی بوده و لازم است با نگاهی واقعبینانه گامهایی برای تداوم و بقای کسبوکارها برداشته شود.
بهگفته وی، بررسی چگونگی مدیریت بقای اقتصادی در کشورهایی که دوران پساجنگ را طی کردهاند نشان میدهد این کشورها با ایجاد یک صندوق خسارات جنگی که تمامی منابع در آن جمعآوری شده، توانستهاند دوران گذار را بگذرانند. شجاعی معتقد است برای جلوگیری از اقدامات جزیرهای، موازیکاری و تابآور کردن بنگاههای اقتصادی، راهاندازی صندوق خسارات جنگی ضرورت دارد.
بر اساس اعلام اتاق بازرگانی تهران، او در اینباره گفت: پیشنهاد تشکیل این صندوق توسط اتاق تهران مطرح شده و بهنظر میرسد باید روی تاسیس آن متمرکز شد و پافشاری کرد. پیشنهاد میشود طرحهایی نوآورانهای برای تعریف چنین ساختاری ارائه شود.
شجاعی همچنین با بیان اینکه «با هدف احیای سریع واحدهای تجاری آسیبدیده برنامه جامعی در حال تدوین است» افزود: تعامل دولت و بخشخصوصی فرایندها را تسهیل میکند و دستیابی به موفقیت در این زمینه، مستلزم همکاری هرچه بیشتر بخشهای خصوصی و دولتی و انجام مجموعه اقداماتی در راستای توانمندسازی بنگاههای آسیبدیده در جنگ است.
طبق اعلام معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، فعال نگهداشتن واحدهای تولیدی، حفظ جریان عرضه و تقاضا و اولویتبندی در بازسازی و نوسازی بنگاههای آسیبدیده با توجه به محدودیت منابع الزامی است
