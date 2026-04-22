نگرانی لندن از حملات سایبری ۱۰۰ کشور جهان علیه انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه پولیتیکو گزارش داد که سرویس اطلاعات انگلیس معتقد است ۱۰۰ کشور جهان به تکنولوژی هایی دست پیدا کرده اند که می توانند به زیرساخت ها و شبکه های خاص در انگلیس نفوذ کنند.

در این گزارش آمده است، لندن نگران دستیابی نزدیک به نیمی از کشورهای جهان به این تکنولوژی های سایبری است.

پیشتر نیز یکی از نمایندگان حزب محافظه کار پارلمان انگلیس اعلام کرده بود برخی پرسنل نظامی این کشور موقعیت مکانی شان در پایگاه های حساس ارتش را با استفاده از یک اپ مخصوص تمرین های ورزشی فاش کرده اند.

طبق گزارش ها حدود ۵۲۰ نفر که در موقعیت های بسیار حساس انگلیس کار می کنند، فعالیت های خود را به طور فعالانه در این اپ به اشتراک گذاشته اند.