سرمست: معیشت و امنیت شغلی کارگران مهمترین دغدغه دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح چهارشنبه به همراه معاون وزیر اقتصاد در بازدید از یک واحد صنعتی تخریبشده توسط دشمن آمریکایی صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم، در جمع کارگران این مجموعه آسیبدیده حاضر شد.
بهرام سرمست ضمن استماع درددلها و مطالبات کارگران، اعلام کرد؛ معیشت و امنیت شغلی کارگران مهمترین دغدغه دولت است.
استاندار آذربایجان شرقی افزود: احیای صنایع آسیبدیده، جذب کارگران در صنایع مشابه و امکان استفاده از بیمه بیکاری و حمایتهای بانکی از انواع شیوههای پشتیبانی از کارگران بلبرینگسازی و واحدهای آسیبدیده است که به صورت جدی دنبال میشود.
