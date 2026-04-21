دیدار استاندار آذربایجان شرقی با وزیر راه و شهرسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی روز سه‌شنبه در این نشست خواستار تامین فوری اعتبارات لازم برای جبران خسارات ناشی از جنگ و بازسازی جاده‌ها، آزادراه تبریز_زنجان، فرودگاه‌ تبریز، مناطق مسکونی، بناهای اداری شد.

همچنین استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت اجرای پروژه‌های مهم استان در حوزه راه و شهرسازی تاکید کرد و گفت: اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام از جمله کریدور کلاله به جلفا، کمربندی ایلخچی، راه‌های روستایی و... مطالبه جدی مردم است که انتظار می‌رود، دولت محترم به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی همت کافی برای تأمین اعتبار و اجرای این پروژه ها داشته باشد.

در این نشست، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، با تاکید بر ضرورت جبران سریع خسارات ناشی از جنگ گفت: بنابه پیگیری استاندار، دستورات ویژه برای تأمین اعتبارات و جبران خسارات به مناطق مسکونی و اداری در آذربایجان شرقی صادر می‌شود.

وی افزود: بخش‌های مختلف وزارتخانه موظف شده‌اند درخصوص بازسازی فرودگاه تبریز، جاده قدیم میانه و آزادراه تبریز - زنجان اقدامات سریع انجام دهند تا هر چه زودتر مسیرهای ارتباطی آذربایجان شرقی برای تردد مردم برقرار شود.

وزیر راه و شهرسازی همچنین از پیگیری مجدانه استاندار درخصوص پروژه‌های مربوط به این وزارتخانه در حوزه راه و شهرسازی تشکر کرد و گفت: درخصوص پروژه‌های بزرگ آذربایجان شرقی، همراهی کامل در وزارتخانه وجود دارد و برای هر یک از پروژه‌ها از جمله کریدور کلاله به جلفا، بهسازی اتوبان تبریز - زنجان و همچنین توسعه راه‌های روستایی دستورات لازم صادر می‌شود تا این پروژه‌ها با وجود جنگ تحمیلی، متوقف نشوند و در زمان تعیین شده به بهره‌برداری برسند.