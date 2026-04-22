تاکید سرمست بر تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی برای حل چالش های اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۵ در یکصد و بیست و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور معاون وزیر اقتصاد، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، نمایندگان مجلس، فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، اظهار کرد: اتاق بازرگانی تبریز به عنوان قدیمی‌ترین اتاق بازرگانی کشور همواره یکی از مهم‌ترین اتاق‌های فکر اقتصادی استان بوده و رابطه مدیریت استان با فعالان اقتصادی، رابطه‌ای صمیمانه، تعاملی و مبتنی بر گفت‌وگو است.

وی با تأکید بر رویکرد مدیریت استان در تصمیم‌سازی مبتنی بر خرد جمعی افزود: در الگوی حکمرانی استان تلاش کرده‌ایم تصمیم‌ها بر پایه نظر کارشناسی دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های مدنی اقتصادی و کارآفرینان اتخاذ شود، چراکه صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی علاوه بر تجربه عملی، منبع ایده و راهکار برای حل مسائل هستند.

استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از همراهی نمایندگان مجلس، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان گفت: فضای همدلی و همگرایی موجود در استان نتیجه همکاری نزدیک میان قوای مختلف و فعالان اقتصادی است و همین تعامل می‌تواند زمینه‌ساز حل بسیاری از مشکلات باشد.

سرمست با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و اقتصادی آذربایجان شرقی اظهار کرد: با وجود جایگاه تاریخی استان به عنوان «شهر اولین‌ها»، احساس نوعی عقب‌ماندگی و محرومیت نسبی در برخی شاخص‌ها وجود دارد و همین موضوع باعث شده بخش خصوصی استان همواره مطالبه‌گر بازگشت به جایگاه شایسته خود باشد.

وی همچنین به نقش جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در طرح و پیگیری مسائل اقتصادی اشاره کرد و گفت: بسیاری از پیشنهادهای ارائه شده در اتاق بازرگانی تبریز در سطح ملی به نتیجه رسیده و به گره‌گشایی از مسائل اجرایی کشور کمک کرده است.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه به موضوع تفویض اختیارات دولت به استانداران اشاره کرد و افزود: تفویض اختیار انجام شده از سوی رئیس‌جمهور گام مثبتی است، اما برای اثربخشی بیشتر نیازمند تکمیل و رفع برخی موانع در بدنه وزارتخانه‌ها، به ویژه در حوزه اقتصاد، دارایی و شبکه بانکی هستیم.

سرمست با اشاره به تجربه مدیریت استان در شرایط بحران گفت: تجربه نشان داده است که واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها در شرایط خاص می‌تواند سرعت تصمیم‌گیری و حل مشکلات را افزایش دهد و نمونه آن در مدیریت شرایط اخیر و افزایش جمعیت موقت استان نیز مشاهده شد.

وی در پایان تأکید کرد: جمع‌بندی چالش‌ها و پیشنهادهای مطرح شده در این نشست به صورت مکتوب به مراجع ملی ارسال خواهد شد و با همکاری نمایندگان مجلس و مسئولان ذی‌ربط پیگیری می‌شود تا زمینه رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار در استان فراهم شود.