پیشکسوت پرتلاش والیبال فارس درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد عندلیب، پیشکسوت باسابقه والیبال و ورزش فارس و از مدیران خوشاخلاق و خدمتگزار این حوزه، پس از چند سال ابتلا به بیماری و تحمل رنجهای جسمی، چشم از جهان فرو بست.
زندهیاد عندلیب متولد سال ۱۳۲۹ در محلهای قدیمی در شیراز بود؛ شهری که بعدها تمام عمر ورزشی و مدیریتی خود را وقف اعتلای ورزش آن کرد.
او نخستین قدمهایش را در سال ۱۳۴۴ و در دوران نوجوانی، در زمین ورزش دبیرستان حاج قوام شیراز برداشت؛ جایی که استعداد، پشتکار و علاقهاش به والیبال خیلی زود او را به چهرهای برجسته میان همسنوسالان تبدیل کرد.
این پیشکسوت با اخلاق با تکیه بر همین تواناییها راهی تیم منتخب فارس شد و در ترکیب تیم تاج سابق نیز در مسابقات جام پاسارگاد در کشور حضور یافت؛ حضوری که نام او را بهعنوان یکی از بازیکنان موثر آن دوران بر سر زبانها انداخت.
سید احمد سالها بعد نیز پیراهن تیمهای پاس و نمونه شیراز را بر تن کرد و از چهرههای قابل اعتماد والیبال استان بود؛ بازیکنی که همواره با اخلاقمداری، تعصب ورزشی و پایبندی به اصول جوانمردانه شناخته میشد؛ اما نقش سید احمد عندلیب تنها در دوران بازیگری خلاصه نشد؛ پس از انقلاب اسلامی، او مسیر تازهای را پیش گرفت و وارد حوزه مدیریتی ورزش شد.
او سالها ریاست هیات والیبال فارس را بر عهده داشت و در این مدت تلاش کرد با توسعه لیگهای استانی، ساماندهی فعالیت باشگاهها و تقویت پایههای والیبال، این رشته را در فارس به جایگاهی بالاتر برساند.
سید احمد عندلیب در سالهای پایانی عمر به دلیل بیماری خانهنشین شد؛ روزهایی که بسیاری از شاگردان، همکاران و دوستدارانش احوال او را جویا میشدند و از خاطره خوشرفتاری و فروتنیاش یاد میکردند؛ ویژگیهایی که همواره بخش جداییناپذیر شخصیت او بود.
مراسم یابود سید احمد عندلیب عصر امروز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۸ در مسجد الرسول(ص) قصردشت برگزار می شود.
نظر شما