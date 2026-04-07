  1. استانها
  2. فارس
۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

شهادت جودوکار استان فارسی در حمله دشمن متجاوز

شیراز- روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان فارس اعلام کرد: محمد کیالی از جودوکاران استان فارس در حمله دشمن صهیونیستی-آمریکایی به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ورزش و جوانان فارس از شهادت محمد کیالی از جودوکاران استان فارس خبر داد .

این شهید والامقام در حمله هوایی دشمن صهیونیستی-آمریکایی به شهادت رسیده است.

کد مطلب 6794080

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها