شهادت جودوکار استان فارسی در حمله دشمن متجاوز

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ورزش و جوانان فارس از شهادت محمد کیالی از جودوکاران استان فارس خبر داد .
این شهید والامقام در حمله هوایی دشمن صهیونیستی-آمریکایی به شهادت رسیده است.
شیراز- روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان فارس اعلام کرد: محمد کیالی از جودوکاران استان فارس در حمله دشمن صهیونیستی-آمریکایی به شهادت رسید.
