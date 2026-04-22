به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی در دیدار با نماینده آیت‌الله سیستانی در حسینیه اعظم زنجان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی فرهنگ ایثار و شهادت برای آشنا ساختن نسل‌های آینده با این گنجینه عظیم هستیم.

وی با قدردانی از حضور نماینده آیت‌الله سیستانی در استان زنجان، اظهار داشت: امروز در محفلی گرد هم آمده‌ایم که عطر ایثار و بوی اخلاص فضا را آکنده ساخته است و این محفل نه صرفا یک مراسم بلکه میثاقی دوباره با آرمان‌های بلند شهیدان است.

صادقی تصریح کرد: شهدا با گذشتن از جان خویش، عزت، استقلال و هویت این سرزمین را تضمین و نام خود را در دفتر جاودانگی ثبت کردند.

معاون استاندار زنجان با اشاره به عملیات غرورآفرین رمضان، آن را جلوه‌ای از ایمان، شجاعت و اخلاص رزمندگانی دانست که با تأسی از مکتب سرخ عاشورا در برابر ظلم و تجاوز ایستادگی کردند.

وی خاطرنشان کرد: آنان نشان دادند که ملت ایران در مسیر حق از هیچ ایثاری دریغ نمی‌ورزد.

صادقی گفت:‌ خانواده‌های معظم شهدا نه‌تنها یادگاران آن قافله نور بلکه خود ادامه‌دهندگان راه شهیدان هستند و صبر سترگ آنان سندی روشن بر عظمت روح انسانی و ایمان راسخ به وعده‌های الهی است و اگر امروز از ایثار و شهادت سخن می‌گوییم، بی‌تردید خانواده شهدا بزرگترین روایان حقیقت هستند.

وی با بیان اینکه حضور معزز نمایندگان حرم حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) در این محفل، پیوندی معنوی میان شهدای امام و شهدای کربلا را تداعی می‌کند، اظهار داشت: این پیوند نشان می‌دهد راه حسین(ع) راهی زنده و جاوید در تاریخ است.

معاون استاندار زنجان همچنین به نقش مرجعیت دینی اشاره کرد و گفت:حضرت آیت‌الله سیستانی با هدایت‌های حکیمانه همواره در مقابل سلطه آمریکا در عراق و کشورهای اسلامی ایستادگی کرده اند و به عنوان چراغی فروزان، مسیر عزت و بیداری امت اسلامی را روشن ساخته و بر تداوم این راه نورانی تأکید دارند.

صادقی با بیان اینکه این مراسم طلیعه‌ای از پیروزی رزمندگان اسلام در آینده‌ای نزدیک خواهد بود، خاطرنشان کرد: در این محفل نورانی با شهیدان و امام شهیدان پیمان می‌بندیم که راهشان ادامه خواهد یافت.

وی بر حفظ ارزش‌ها، پاسداشت حقیقت، خدمت به مردم و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید و ابراز امیدواری کرد که همواره از رهروان این مسیر باشند.