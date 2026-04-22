به گزارش خبرنگار مهر، حسین زارع کمالی شامگاه چهارشنبه در گردهمایی عظیم مردم همدان به مناسبت گرامیداشت ۴۷ سال «رشادت، سلحشوری و پاسداری از ایران و انقلاب اسلامی»، با تبریک سالروز تشکیل ارتش غیور جمهوری اسلامی ایران و سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اظهار کرد:سپاه حلقه اتصال صدر اسلام به عصر حاضر است.

وی با اشاره به اینکه جوهره و خمیرمایه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از صدر اسلام گرفته است، افزود: مردم از سپاه پیامبر به خوبی آموختند که مومنان با ایمان قوی، اراده راسخ و صبر مومنانه بر کافران با تجهیزات و نیروی فراوان برتری دارند.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان ادامه داد: مردم عزیز ایران از سپاه امیرالمومنین(ع) مطیع امر امام و مقتدای خود بودن را آموختند؛ چرا در صورتی که مطیع امر مقتدا باشیم و دین خدا را یاری کنیم، خداوند ما را یاری می‌کند.

وی در ادامه با عاشورا و اموزه‌های عاشورا پرداخت و با اشاره به اینکه مردم عزیز از سپاه اباعبدالله الحسین (ع) و از مکتب عاشورا درس بصیرت و استقامت آموختند، افزود: مردم به این درک رسیدند که تنها راه پیروزی در برابر استکبار جهانی، ایستادن و مقاومت است و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پشتوانه مردمان فهیم و خواهران و برادران این‌چنین در مقابل استکبار جهانی ایستادگی می‌کند.

سردار زارع کمالی سپاه را نماد عزت و شرف ملت، زینت ولایت و سپر امت در برابر استکبار جهانی دانست و با بیان اینکه سپاه و نیروهای مسلح، چه ارتش غیور، چه نیروهای امنیتی و جان‌برکف فراجا، با پیمانی که با خدای خود و مردم عزیز بسته‌اند، تا آخرین قطره خون در برابر شیطنت‌های استکبار جهانی ایستادگی می‌کنند، بیان کرد: بالاترین افتخار این است که لباس سبز پاسداری در مسیر دفاع از هویت، ناموس و تمامیت ارضی با خون آغشته شود.