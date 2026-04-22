  1. استانها
  2. بوشهر
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

۲۶۰۰ پرونده قاچاق کالا و ارز در استان بوشهر رسیدگی شد

۲۶۰۰ پرونده قاچاق کالا و ارز در استان بوشهر رسیدگی شد

بوشهر- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر گفت: طی سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ پرونده قاچاق کالا و ارز در استان بوشهر رسیدگی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی حسینی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اجرای عدالت اقتصادی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مبارزه با تخلفات صنفی و قاچاق از مهمترین اهداف ما در تعزیرات حکومتی است.

وی با اشاره به تلاش جدی برای حفظ نظم بازار و صیانت از حقوق مردم اضافه کرد: تعزیرات حکومتی استان بوشهر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی به پرونده‌های مختلف اقتصادی رسیدگی می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با اشاره به رسیدگی و مختومه شدن ۹ هزار و ۲۱۹ پرونده طی سال گذشته افزود: از مهمترین پرونده ها می توان به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، قاچاق سوخت، تخلفات حوزه کالا و خدمات و همچنین تخلفات بهداشتی اشاره کرد.

وی با اشاره به نرخ ۱۰۱.۶۰ درصدی مختومه شدن پرونده‌ها افزود: در حوزه قاچاق کالا و ارز ۲ هزار و ۶۰۶ پرونده وارد تعزیرات حکومتی استان شده و ۲ هزار و ۶۸۱ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.

حسینی همچنین به همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی در کشف پرونده‌های قاچاق اشاره کرد و گفت: نیروی دریایی سپاه و اطلاعات سپاه ۲۳ پرونده قاچاق را به تعزیرات حکومتی استان بوشهر ارسال کردند که میزان محکومیت صادر شده برای این پرونده‌ها بیش از ۴۷۱ میلیارد تومان بوده است.

کد مطلب 6808177

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

