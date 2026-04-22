۲۶۰۰ پرونده قاچاق کالا و ارز در استان بوشهر رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی حسینی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اجرای عدالت اقتصادی، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و مبارزه با تخلفات صنفی و قاچاق از مهمترین اهداف ما در تعزیرات حکومتی است.
وی با اشاره به تلاش جدی برای حفظ نظم بازار و صیانت از حقوق مردم اضافه کرد: تعزیرات حکومتی استان بوشهر با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی به پروندههای مختلف اقتصادی رسیدگی میکند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با اشاره به رسیدگی و مختومه شدن ۹ هزار و ۲۱۹ پرونده طی سال گذشته افزود: از مهمترین پرونده ها می توان به پروندههای قاچاق کالا و ارز، قاچاق سوخت، تخلفات حوزه کالا و خدمات و همچنین تخلفات بهداشتی اشاره کرد.
وی با اشاره به نرخ ۱۰۱.۶۰ درصدی مختومه شدن پروندهها افزود: در حوزه قاچاق کالا و ارز ۲ هزار و ۶۰۶ پرونده وارد تعزیرات حکومتی استان شده و ۲ هزار و ۶۸۱ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.
حسینی همچنین به همکاری دستگاههای نظارتی و امنیتی در کشف پروندههای قاچاق اشاره کرد و گفت: نیروی دریایی سپاه و اطلاعات سپاه ۲۳ پرونده قاچاق را به تعزیرات حکومتی استان بوشهر ارسال کردند که میزان محکومیت صادر شده برای این پروندهها بیش از ۴۷۱ میلیارد تومان بوده است.
