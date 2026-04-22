۱۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق در ماکو کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجف زاده ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: پرونده قاچاق هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل به ارزش ۷۰۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ماکو رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط سوخت کشف شده به پرداخت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

نجف زاده افزود: شعبه همچنین مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال معادل ارزش ریالی سوخت از بابت حمل کالای قاچاق به حکم صادره اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

نجف زاده گفت: ماموران گمرک بازرگان شهرستان ماکو محموله قاچاق را در حین کنترل خودروهای خروجی از یک دستگاه تریلی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

ضبط ۱۳۴ کیسه آراد یارانه ای در خوی

مدیرکل تعزیرات حکومتی همچنین از محکومیت ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال جزای نقدی برای نگهداری خارج از ضوابط آرد یارانه خبر داد و گفت: پرونده واحد عرضه خوراک دام و طیور برای نگهداری خارج از ضوابط ۱۳۴ کیسه آرد یارانه ای به ارزش سه میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال در شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خوی رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط آردهای کشف شده به پرداخت ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ ارزش ریالی آردها محکوم کرد.

به گفته نجف زاده ماموران سپاه پاسداران شهرستان خوی آردهای کشف شده را در بازرسی از یک واحد عرضه خوراک دام و طیور کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

ضبط روغن نباتی تاریخ مصرف گذشته در خوی

نجف زاده در ادامه گفت: پرونده واحد خواربار فروشی برای عرضه روغن نباتی تاریخ مصرف گذشته به میزان ۷۰۰ میلیون ریال در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان خوی رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط و معدوم سازی روغن های کشف شده متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر میزان تخلف محکوم کرد.

به گفته نجف زاده عوامل گشت مشترک تعزیرات حکومتی به همراه بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان خوی گزارش تخلف را در بازرسی از یک واحد خواربارفروشی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

محکومیت یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریالی قاچاقچی لاستیک خودرو در پیرانشهر

وی گفت: پرونده قاچاق ۲۴ حلقه لاستیک خودرو به ارزش ۹۲۵ میلیون ریال با انتقال کمتر از تعداد اعلامی در اظهارنامه ترانزیتی در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان پیرانشهر رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی و مستندا تخلف انتسابی را محرز متخلف را به پرداخت یک ۹۲۵ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته نجف زاده شعبه همچنین از بابت مال از بین رفته مبلغ ۹۲۵ میلیون ریال به جریمه صادره اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

نجف زاده افزود: ماموران گمرک تمرچین شهرستان پیرانشهر گزارش تخلف را حین بررسی اظهارنامه ترانزیتی کانتینر یک دستگاه تریلی و کم بودن تعداد کالا با اظهارنامه اعلامی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.