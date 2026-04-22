منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت حضور عشایر در استان اصفهان اظهار کرد: در استان اصفهان حدود ۶۵ هزار نفر عشایر در قالب ۱۵ هزار و ۵۰۰ خانوار از ایلهای بختیاری، قشقایی و عرب جرقویه زندگی میکنند که نقش مهمی در تولیدات دامی و کشاورزی استان دارند.
وی افزود: عشایر استان سالانه حدود ۲۵ تا ۲۸ درصد از گوشت قرمز مورد نیاز استان را تولید میکنند و سهم قابل توجهی در تأمین امنیت غذایی دارند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: علاوه بر تولیدات دامی، عشایر استان سالانه حدود ۱۵۰ هزار تن سیب درختی و حدود ۷۰۰ تن عسل نیز تولید میکنند که بخش مهمی از تولیدات کشاورزی استان به شمار میرود.
شیشهفروش با اشاره به ظرفیتهای طبیعی در اختیار عشایر بیان کرد: در حال حاضر حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از مراتع استان در اختیار جامعه عشایری قرار دارد که بهرهبرداری اصولی از آن نقش مهمی در پایداری معیشت عشایر و حفظ منابع طبیعی دارد.
وی درباره روند کوچ عشایر به استان اصفهان گفت: در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از عشایر به نزدیکی مرزهای استان رسیدهاند و انتظار میرود کوچ آنان طبق تقویم رسمی انجام شود تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: به تیمهای مختلف مدیریت بحران و دستگاههای اجرایی نیز اعلام شده است که ایلراهها و مسیرهای عبور عشایر را مورد بررسی و پایش قرار دهند تا شرایط ایمن برای عبور و استقرار آنان فراهم شود.
وی همچنین به عشایر توصیه کرد از اتراق در مسیر مسیلها و مناطق در معرض خطر سیلاب خودداری کنند و محلهای امن را برای استقرار انتخاب کنند.
شیشهفروش در پایان خاطرنشان کرد: عشایر در شهرستانهای عرب جرقویه، فریدن، فریدونشهر، چادگان، سمیرم، شهرضا و دهاقان حضور مییابند و دستگاههای اجرایی استان نیز برای ارائه خدمات و مدیریت شرایط در این مناطق آمادگی لازم را دارند.
نظر شما