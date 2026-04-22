۲ فقره کلاهبرداری اینترنتی به ارزش ۱.۳ میلیارد ریال در اردستان کشف شد

سرهنگ حجت‌الله بهامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع دو فقره کلاهبرداری اینترنتی در حوزه استحفاظی شهرستان اردستان، موضوع با صدور دستور مقام قضایی در دستور کار مأموران پلیس فتا فرماندهی انتظامی اردستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس فتا پس از انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، موفق شدند با رصد تراکنش‌ها و مسیرهای منتهی به پولشویی، دو نفر از متهمان مرتبط با این کلاهبرداری‌های اینترنتی را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان ادامه داد: در این پرونده‌ها، در مجموع مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در حساب‌های بانکی متهمان توقیف شد و وجوه کلاهبرداری‌شده به حساب مالباختگان عودت داده شد.

سرهنگ بهامین تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده اولیه و تکمیل تحقیقات، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند تا با آنان برابر قانون برخورد شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان در فضای مجازی، خاطرنشان کرد: از شهروندان عزیز درخواست می‌کنیم ضمن آشنایی و رعایت هشدارها و توصیه‌های سایبری پلیس فتا، در صورت مواجهه با هرگونه مورد مشکوک یا موارد کلاهبرداری اینترنتی، مراتب را بلافاصله از طریق تماس با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.