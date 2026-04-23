  1. استانها
  2. قزوین
۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

کلاهبرداری ۱۴ میلیاردی در قزوین با چک یک کارتن خواب

قزوین- جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری فردی  که با ارائه یک فقره چک بلامحل بیش از ۱۴ میلیارد ریال از یک خشکبار فروش کلاهبرداری کرده بود،خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر جمالی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی ارجاع یک فقره پرونده قضائی با موضوع کلاهبرداری تحت عنوان خرید آجیل به پلیس آگاهی استان، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.

وی افزود: شاکی در اظهارات خود اعلام کرد که فردی با مراجعه به مغازه خشکبارفروشی وی، مقدار یک تن آجیل خریداری کرده و یک فقره چک در قبال آن ارائه داده است که شاکی پس از مراجعه به بانک متوجه شد، حساب مربوطه فاقد موجودی بوده و دارای چندین فقره چک برگشتی است.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: کارآگاهان با انجام تحقیقات تکمیلی دریافتند که چک ارائه شده متعلق به فردی کارتن‌خواب بوده و شخص کلاهبردار با استفاده از این روش، اقدام به فریب فروشنده کرده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: مأموران در جریان اقدامات اطلاعاتی خود، موفق شدند محل اختفای متهم در شهر قزوین را شناسایی و وی را دستگیر کنند.

سرهنگ جمالی بابیان اینکه متهم در تحقیقات پلیسی و هنگام مواجهه با مدارک و مستندات، لب به اعتراف گشود و به یک فقره کلاهبرداری به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال اعتراف کرده است، تصریح کرد: متهم با تکمیل پرونده روانه زندان شد.

کد مطلب 6809054

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها